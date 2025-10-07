Елена Воробей попала в тюрьму

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 7 октября

17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах. наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Елена Воробей попала в тюрьму

Елена Воробей попала в тюрьму
107

Комикесса не ожидала такого на съемках шоу.

Елена стала участницей нового телепроекта "Форт. Возвращение легенды", который выходит 26 октября в 21:00 на СТС. Вместе с ней играли Митя Фомин, Роза Сябитова, Дана Борисова и Карина Мурашкина. Приятная компания не спасла актрису от… тюрьмы.

По условиям герои приплывают к форту Император Александр Первый, где их ждут испытания на высоте, в воде, в окружении диких животных и других обитателей старинной крепости. Если участник не проходит испытание, то до конца игры остаётся в тюрьме крепости.

Во время съемок Елене не повезло: в итоге комикессу отвел в темницу солдат Преображенского полка Лаврентий. Сама актриса признавалась, что получила новый интересный опыт. Чем закончилось ее заточение, зрители узнают очень скоро.

Шоу снимали на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Ведущим телепроекта стал Александр Петров, а его участниками: Инстасамка и Moneyken, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Лиза Арзамасова и Илья Авербух, Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Дарья Мельникова и другие звезды.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2025, 17:26
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Дни.ру✓ Надежный источник

Дело не в стрессе и не в гаджетах. наука нашла настоящую причину вашей бессонницы

Дело не в стрессе и не в гаджетах. наука нашла настоящую причину вашей бессонницы
Мы привыкли бороться с бессонницей проверенными методами: считаем овец, пьем травяной чай, откладываем гаджеты за час до сна. Но что, если ключ к качественному отдыху гораздо проще и находится буквально под рукой – в стакане с обычной водой? Новое исследование ученых из Университета Коннектикута доказывает: поддержание водного баланса напрямую влияет на то, как мы спим и чувствуем себя утром, сообщает RidLife.

"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ

"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ
В обществе до сих пор жив миф: определенная группа крови – признак аристократических корней. Эта идея, рожденная псевдонаучными теориями начала XX века, находит отклик в популярных статьях и интернет-форумах. Однако современная генетика не оставляет от этой красивой легенды камня на камне. Давайте разберемся, откуда взялось это заблуждение и что на самом деле скрыто в ДНК настоящих аристократов. Откуда растут ноги у мифа?Все началось с двух исторических концепций, которые со временем слились в одну.

Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей

Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей
Как сделать правильный выбор, когда глаза разбегаются, а отзывы в интернете противоречат друг другу? Сайт Клео.

Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды

Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды
Выбегая из дома, мы проверяем, выключен ли свет, газ и утюг. Но мало кто задумывается о десятках других устройств, которые остаются подключенными к сети. Мы привыкли считать, что если прибор не работает, он не потребляет энергию. Однако это опасное заблуждение, которое бьет по кошельку и создает ненужные риски. Давайте разберемся, какие устройства являются "энергетическими вампирами" и почему привычка выдергивать вилку из розетки — это не паранойя, а разумная экономия и забота о безопасности.

Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме

Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме
Полина Диброва поделилась своими переживаниями после развода с Дмитрием Дибровым. После 16 лет совместной жизни пара официально рассталась в сентябре, что, безусловно, стало серьезным испытанием для Полины.

Выбор читателей

06/10ПндЭпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 07/10ВтрЖенщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06/10ПндРедкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 06/10ПндУченые открыли способ ускорить восстановление кишечника 06/10ПндЗабудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 06/10ПндХудоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье