Дело не в стрессе и не в гаджетах. наука нашла настоящую причину вашей бессонницы

Новое исследование ученых из Университета Коннектикута доказывает: поддержание водного баланса напрямую влияет на то, как мы спим и чувствуем себя утром, сообщает RidLife.
Парадокс обезвоживания: спишь дольше, устаешь сильнее
Все знают о важности гидратации для здоровья в целом, но ее связь со сном до недавнего времени оставалась в тени. Ученые провели эксперимент, который выявил любопытную закономерность. Участники исследования, находившиеся в состоянии легкого обезвоживания, спали в среднем на час дольше обычного.
Казалось бы, это хорошо, но несмотря на увеличенную продолжительность сна, испытуемые:
- Значительно дольше не могли уснуть.
- Чаще просыпались ночью.
- Утром ощущали сильную усталость и разбитость.
Вывод прост: обезвоживание заставляет тело проводить больше времени в постели, но при этом лишает сон его главной функции — восстановления сил.
Как ученые это доказали?
В исследовании приняли участие 18 молодых и здоровых мужчин. Эксперимент проходил в лаборатории в течение четырех дней по строгому протоколу.
День 1: Фиксация исходных показателей здоровья и уровня гидратации.
День 2: Участники поддерживали оптимальный водный баланс, выпив 500 мл воды вечером.
День 3: Участникам было запрещено пить после визита в лабораторию накануне, поэтому они приходили в состоянии легкого обезвоживания.
День 4: Финальные измерения после возвращения к обычному питьевому режиму.
Ученые тщательно отслеживали уровень гидратации по объективным показателям (удельная плотность и цвет мочи, изменение массы тела), а качество сна оценивали с помощью подробных анкет. Участники отвечали на вопросы о времени засыпания, ночных пробуждениях и даже сновидениях. Строгий контроль позволил уверенно установить прямую связь между нехваткой воды и плохим сном.
Почему это работает?
Хотя исследование не углубляется в точные биохимические механизмы, можно предположить несколько причин:
- Гормональный сбой. Обезвоживание может нарушать выработку мелатонина — ключевого гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.
- Физический дискомфорт. Сухость во рту и носоглотке, головные боли и мышечные спазмы, вызванные нехваткой жидкости, мешают телу расслабиться и погрузиться в глубокий сон.
- Нарушение терморегуляции. Вода помогает телу поддерживать оптимальную температуру, а ее недостаток может приводить к перегреву, что также мешает качественному отдыху.
Что делать? Простые шаги к здоровому сну
Результаты исследования дают нам простой и эффективный инструмент для улучшения своего самочувствия.
Пейте воду в течение дня. Не пытайтесь "наверстать" суточную норму за час до сна — это приведет лишь к ночным походам в туалет.
Выпейте стакан воды за 1-2 часа до сна. Это поможет организму подготовиться к ночи без риска прерывания сна.
Слушайте свое тело. Чувство жажды — уже сигнал о начавшемся обезвоживании. Старайтесь пить, не дожидаясь его.
В дальнейшем ученые планируют изучить, как обезвоживание влияет на сон более уязвимых групп — беременных женщин и детей. Но уже сейчас ясно: иногда для того, чтобы проснуться бодрым и отдохнувшим, достаточно просто не забывать пить воду.