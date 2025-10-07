Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Вторник 7 октября

Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды
Выбегая из дома, мы проверяем, выключен ли свет, газ и утюг. Но мало кто задумывается о десятках других устройств, которые остаются подключенными к сети. Мы привыкли считать, что если прибор не работает, он не потребляет энергию. Однако это опасное заблуждение, которое бьет по кошельку и создает ненужные риски.

Давайте разберемся, какие устройства являются "энергетическими вампирами" и почему привычка выдергивать вилку из розетки — это не паранойя, а разумная экономия и забота о безопасности.

Что такое "фантомная нагрузка"?

Многие современные приборы никогда по-настоящему не "спят". Даже в режиме ожидания они продолжают потреблять электричество, чтобы поддерживать работу индикаторов, дисплеев, таймеров или быть готовыми мгновенно отреагировать на сигнал с пульта. Этот фоновый расход энергии и называется "фантомной" или "режимной" нагрузкой. По отдельности каждый прибор тянет немного, но в сумме за месяц набегает до 10-15% от всего счета за электричество.

Главные виновники утечки энергии: проверьте свой дом

Вот список основных устройств, которые стоит отключать от сети, особенно если вы уходите надолго.

1. Телевизоры, ТВ-приставки и игровые консоли

Маленький красный огонек на панели телевизора — верный признак того, что он продолжает потреблять энергию, ожидая сигнала с пульта. То же самое касается цифровых приставок, ресиверов и игровых консолей. Весь этот "развлекательный центр" в режиме ожидания может потреблять столько же энергии, сколько одна работающая светодиодная лампочка.

2. Компьютеры, ноутбуки и оргтехника

Стационарный компьютер, даже выключенный через меню "Пуск", остается под напряжением. Ноутбук, подключенный к сети, будет постоянно подзаряжать батарею до 100%, даже если она уже полная. А зарядные устройства для них продолжают "тянуть" ток, даже если ноутбук отсоединен. Принтеры, сканеры и другая периферия также вносят свою лепту в "фантомный" счет.

3. Кухонная техника с дисплеями и таймерами

Ваша микроволновая печь, кофемашина, мультиварка или электрическая духовка постоянно показывают время? Это значит, что они без остановки потребляют энергию. Может показаться, что это мелочь, но за год работы этих светящихся циферблатов набегает ощутимая сумма.

4. Любые зарядные устройства

Зарядки для смартфонов, планшетов, умных часов, электрических зубных щеток и беспроводных наушников — самые незаметные, но коварные потребители. Оставленные в розетке, они продолжают работать, пусть и на минимальной мощности, нагреваясь и расходуя энергию впустую.

Почему это не только про деньги, но и про безопасность?

Экономия — весомый, но не единственный аргумент в пользу отключения приборов. Есть и более серьезная причина — безопасность.

  • Риск пожара. Любой прибор, подключенный к сети, находится под напряжением. Старая или поврежденная проводка, некачественное зарядное устройство или внутренний дефект могут привести к короткому замыканию и возгоранию. Когда вас нет дома, заметить неладное будет некому.
  • Защита от скачков напряжения. Во время грозы или аварии на линии электропередач может произойти резкий скачок напряжения. Он способен мгновенно сжечь чувствительную электронику — от дорогого телевизора до компьютера. Отключенный от сети прибор находится в полной безопасности.

Как сделать это простой привычкой?

Выдергивать десятки вилок каждый раз перед выходом — утомительно. Есть простое решение: используйте сетевые фильтры (пилоты) с кнопкой выключения. Подключите к одному фильтру весь ваш "развлекательный" или "компьютерный" уголок и отключайте все устройства одним нажатием кнопки. Это просто, быстро и эффективно.

Сделайте эту простую привычку частью своего ежедневного ритуала, и вы не только заметите приятные изменения в счетах за электричество, но и будете уходить из дома с полным спокойствием.

