Вторник 7 октября

Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме

271

Полина Диброва поделилась своими переживаниями после развода с Дмитрием Дибровым.

После 16 лет совместной жизни пара официально рассталась в сентябре, что, безусловно, стало серьезным испытанием для Полины. Известная экс-модель и телеведущая призналась, что стресс и перемены в жизни отразились на ее физическом состоянии — она заметно похудела.

В своих социальных сетях Полина опубликовала фотографии с недавнего мероприятия, на котором она появилась в персиковом платье с открытыми плечами и глубоким декольте, отмечает женский журнал Клео.ру. Это наряд, по словам модели, хранился в ее шкафу почти два десятилетия. "Это платье я шила специально для конкурса "Ростовская красавица – 2007". И вот, спустя 18 лет, я снова его надела. Оно слетело! Возможно, это результат нервного напряжения или же упорных тренировок", — делится Полина. Она уверена, что время, проведенное в Италии, поможет ей вернуть прежнюю форму и уверенность в себе.

Сейчас Полина наслаждается жизнью на живописных островах Искья и Капри. В своих постах в социальных сетях она делится красивыми снимками с яхты и вечерними пейзажами Средиземного моря. Эти путешествия помогают ей восстановить внутреннее равновесие и отвлечься от негативных мыслей. "Италия — это место, где я чувствую себя свободной и счастливой", — говорит она.

Напомним, что у Полины и Дмитрия Дибровых трое сыновей. Развод стал непростым этапом в жизни семьи. Однако Полина старается сосредоточиться на позитивных моментах и не позволяет критике из интернета оказывать влияние на её настроение. После расставания она начала встречаться с предпринимателем Романом Товстиком, что вызвало бурную реакцию общественности. Несмотря на все слухи и сплетни, Полина уверяет, что старается сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.

Ее история напоминает многим о том, как важно находить силы для перемен и двигаться вперед, несмотря на трудности. Полина Диброва — пример того, как можно преодолеть сложные моменты в жизни и начать новую главу с оптимизмом. Она вдохновляет своих подписчиков стремиться к лучшему и не бояться перемен, ведь именно они могут открыть новые горизонты и привести к счастью.

7 октября 2025, 14:35
Полина Диброва. Фото: соцсети
Выбегая из дома, мы проверяем, выключен ли свет, газ и утюг. Но мало кто задумывается о десятках других устройств, которые остаются подключенными к сети. Мы привыкли считать, что если прибор не работает, он не потребляет энергию. Однако это опасное заблуждение, которое бьет по кошельку и создает ненужные риски. Давайте разберемся, какие устройства являются "энергетическими вампирами" и почему привычка выдергивать вилку из розетки — это не паранойя, а разумная экономия и забота о безопасности.

25-летняя Гита из США поделилась своим необычным опытом отношений с 40-летним бойфрендом Чаком в интервью для YouTube-канала Love Don’t Judge. Их история привлекла внимание не только из-за разницы в возрасте, но и благодаря искренности, с которой пара делится своими чувствами и переживаниями. Гита впервые встретила Чака в приложении для знакомств и сразу почувствовала к нему притяжение.

Мошенничество в сфере недвижимости продолжает оставаться актуальной проблемой в России. Особенно это касается поддельных объявлений о продаже жилья.

Пользовательница Reddit поделилась своей историей, которая затрагивает болезненные темы измены, предательства и утраты доверия. Она рассказала о своих чувствах, когда обнаружила в бумажнике мужа нечто, что стало для нее настоящим шоком.

С наступлением холодов многие россияне сталкиваются с проблемами, связанными с отоплением своих квартир. Если батареи не обеспечивают необходимого тепла или, наоборот, перегревают жилье, у потребителей есть возможность запросить перерасчет платы за отопление.

