Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами

Мошенничество в сфере недвижимости продолжает оставаться актуальной проблемой в России.

Особенно это касается поддельных объявлений о продаже жилья. Инвестор и собственник агентства недвижимости Мария Лехто поделилась своим опытом и предостерегла покупателей о возможных рисках.

Распространенные схемы мошенничества

По словам эксперта, недобросовестные агентства нередко размещают на популярных агрегаторах фейковые объявления. Эти объявления могут содержать заниженные цены или описывать несуществующие объекты, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов. Мошенники используют различные уловки, чтобы создать иллюзию выгодной сделки, что может привести к серьезным финансовым потерям для доверчивых покупателей.

Особые риски курортной недвижимости

Особое внимание Лехто уделила рискам, связанным с покупкой курортной недвижимости. На таких объектах часто встречаются случаи, когда строительство ведется без необходимой разрешительной документации на землях ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или СНТ (садоводческие некоммерческие товарищества). Это может привести к юридическим проблемам и невозможности легально оформить право собственности на приобретенное жилье.

Рекомендации по безопасной покупке жилья

При покупке жилья в новостройках Мария Лехто советует тщательно проверять репутацию застройщика и историю его предыдущих проектов. Важно убедиться, что застройщик имеет положительные отзывы и завершенные объекты. Обязательными условиями для безопасной сделки должны стать регистрация договора долевого участия в Росреестре и использование эскроу-счетов. Эти меры помогают защитить интересы покупателей и минимизировать риски потерь.

Обращение к профессионалам

Кроме того, эксперт рекомендует обращаться к опытным агентам, которые имеют налаженные отношения с проверенными застройщиками. Профессионалы помогут избежать мошенничества и проведут сделку на всех этапах — от выбора объекта до оформления документов. Надежные специалисты также могут предоставить актуальную информацию о состоянии рынка и предложить лучшие варианты.

Мошенничество с недвижимостью остается серьезной проблемой, и покупатели должны быть особенно внимательны при выборе жилья. Следуя рекомендациям экспертов, можно значительно снизить риски и сделать безопасную сделку. Важно помнить, что тщательная проверка информации и обращение к профессионалам — ключевые факторы успешного приобретения недвижимости.