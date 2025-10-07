Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Понедельник 6 октября

00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день 19:27Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов 18:23В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года 18:17Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита 17:14Появление Кейт Миддлтон на публике после длительной борьбы с болезнью произвело фурор 15:25Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре 14:29Элегантность вместо обыденности: 10 головных уборов, которые заменят вам вязаную шапку этой осенью 13:41Головные боли и проблемы со сном: как пережить магнитные бури октября 12:27В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии 11:22Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки? 10:36Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт 09:42Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен" 08:37Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме? 06:09Анжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года 03:11Мечтаете о самом преданном друге? Кинологи назвали 8 идеальных пород-компаньонов 00:28День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье 21:02Туроператор раскрыла самые эффективные лайфхаки для экономии на отпуске
Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование

Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование
9

Силиконовая посуда для выпечки стала неотъемлемой частью кухонной утвари многих домохозяек.

Она привлекает своим удобством, легкостью и многофункциональностью. Однако недавние исследования ученых из Университета Ватерлоо поднимают тревожные вопросы о безопасности использования силиконовых форм. В работе, опубликованной в Journal of Hazardous Materials, были выявлены потенциальные риски для здоровья, связанные с выделением опасных веществ.

Результаты исследования

В ходе исследования ученые протестировали 25 образцов силиконовых форм для запекания и обнаружили в них значительное количество циклических силоксанов — летучих соединений, способных выделяться при нагревании. Концентрация этих веществ достигала до 4300 микрограммов на грамм материала. При приготовлении пищи часть этих соединений переходила в еду, а другая часть — в воздух, создавая потенциально опасную среду на кухне. Уровень загрязнения воздуха в помещении во время выпечки мог достигать 646 микрограммов на кубометр.

Риски для здоровья

Особенно уязвимой группой являются маленькие дети, которые могут подвергаться воздействию этих веществ как через дыхательные пути, так и через пищу. Главную опасность представляют тяжелые силоксаны (D7–D16), которые способны накапливаться в организме и негативно влиять на эндокринную систему. Эти вещества могут нарушать гормональный баланс и вызывать различные заболевания.

Повторное использование посуды

Исследователи отметили, что повторное использование силиконовой посуды может снижать уровень выбросов токсичных веществ, однако полностью устранить риск не удается. Это вызывает необходимость более тщательного контроля за качеством силиконовых изделий и проведения дополнительных испытаний их безопасности. Безопасность продуктов, которые мы используем каждый день, должна быть на первом месте.

Проблема безопасности силиконовой посуды для выпечки поднимает важные вопросы о том, насколько тщательно мы следим за качеством кухонных принадлежностей. Исследования показывают, что даже привычные и популярные предметы могут скрывать опасности для здоровья. Необходимо повышать осведомленность потребителей и требовать от производителей более строгих стандартов качества и безопасности.

Альтернативы и рекомендации

В свете новых данных стоит рассмотреть альтернативные материалы для выпечки. Например, керамическая или стеклянная посуда может стать более безопасной заменой силиконовым формам. Также важно следить за новыми исследованиями и рекомендациями в области безопасности кухонной утвари, чтобы защитить себя и своих близких от потенциальных угроз здоровью.

7 октября 2025, 00:46
Фото: Freepik
Journal of Hazardous Materials

Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим

Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке

Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке
Дело не в ностальгии, а в ощущении настоящего. Помните тот момент, когда вы впервые осознали, что некоторые вещи из детства уже не вернуть? Не купить в магазине, не услышать по радио, не потрогать руками.

Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата

Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата
Жарка рыбы может легко превратиться в стресс. Каждый, кто хоть раз жарил рыбу, знает этот сценарий: раскаленное масло стреляет во все стороны, едкий запах моментально пропитывает шторы, а сковороду потом приходится отмывать с особым усердием.

Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников

Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников
Принято считать, что подростки, выросшие со смартфоном в руках, лучше всех подготовлены к жизни в цифровом мире. Кажется, что их невозможно обмануть фишинговой ссылкой или примитивным разводом. Новое исследование Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разрушает популярный стереотип.

Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье

Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье
В мире, одержимом диетами и культом стройности, мы привыкли считать, что лишний вес – это безусловное зло, а худоба – синоним здоровья. Однако новое масштабное исследование датских ученых переворачивает эту догму с ног на голову, доказывая, что в некоторых ситуациях небольшой избыток веса может быть даже безопаснее, чем недостаток. Шокирующие цифры: когда лишний вес не несет угрозыУченые из Университетской больницы Орхуса провели наблюдение за 85 000 взрослых и пришли к поразительным выводам.

Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы

Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы
На днях старшая дочь актрисы, Анна, поделилась в своем блоге серией фотографий, которые согрели сердца тысяч поклонников. На них – редкий и счастливый момент единения: Анна, ее брат Майкл, отчим Петр Чернышев и маленькая Мила провели теплый семейный день в парке развлечений. На ярких снимках, опубликованных Анной, запечатлена настоящая семейная идиллия: счастливые лица, аттракционы и атмосфера беззаботного веселья.

