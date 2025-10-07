Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование

Силиконовая посуда для выпечки стала неотъемлемой частью кухонной утвари многих домохозяек.

Она привлекает своим удобством, легкостью и многофункциональностью. Однако недавние исследования ученых из Университета Ватерлоо поднимают тревожные вопросы о безопасности использования силиконовых форм. В работе, опубликованной в Journal of Hazardous Materials, были выявлены потенциальные риски для здоровья, связанные с выделением опасных веществ.

Результаты исследования

В ходе исследования ученые протестировали 25 образцов силиконовых форм для запекания и обнаружили в них значительное количество циклических силоксанов — летучих соединений, способных выделяться при нагревании. Концентрация этих веществ достигала до 4300 микрограммов на грамм материала. При приготовлении пищи часть этих соединений переходила в еду, а другая часть — в воздух, создавая потенциально опасную среду на кухне. Уровень загрязнения воздуха в помещении во время выпечки мог достигать 646 микрограммов на кубометр.

Риски для здоровья

Особенно уязвимой группой являются маленькие дети, которые могут подвергаться воздействию этих веществ как через дыхательные пути, так и через пищу. Главную опасность представляют тяжелые силоксаны (D7–D16), которые способны накапливаться в организме и негативно влиять на эндокринную систему. Эти вещества могут нарушать гормональный баланс и вызывать различные заболевания.

Повторное использование посуды

Исследователи отметили, что повторное использование силиконовой посуды может снижать уровень выбросов токсичных веществ, однако полностью устранить риск не удается. Это вызывает необходимость более тщательного контроля за качеством силиконовых изделий и проведения дополнительных испытаний их безопасности. Безопасность продуктов, которые мы используем каждый день, должна быть на первом месте.

Проблема безопасности силиконовой посуды для выпечки поднимает важные вопросы о том, насколько тщательно мы следим за качеством кухонных принадлежностей. Исследования показывают, что даже привычные и популярные предметы могут скрывать опасности для здоровья. Необходимо повышать осведомленность потребителей и требовать от производителей более строгих стандартов качества и безопасности.

Альтернативы и рекомендации

В свете новых данных стоит рассмотреть альтернативные материалы для выпечки. Например, керамическая или стеклянная посуда может стать более безопасной заменой силиконовым формам. Также важно следить за новыми исследованиями и рекомендациями в области безопасности кухонной утвари, чтобы защитить себя и своих близких от потенциальных угроз здоровью.