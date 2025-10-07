Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 7 октября

06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день 19:27Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов 18:23В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года 18:17Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита 17:14Появление Кейт Миддлтон на публике после длительной борьбы с болезнью произвело фурор 15:25Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре 14:29Элегантность вместо обыденности: 10 головных уборов, которые заменят вам вязаную шапку этой осенью 13:41Головные боли и проблемы со сном: как пережить магнитные бури октября 12:27В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии 11:22Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки? 10:36Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт 09:42Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен" 08:37Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме? 06:09Анжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года 03:11Мечтаете о самом преданном друге? Кинологи назвали 8 идеальных пород-компаньонов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении

Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении
137

С наступлением холодов многие россияне сталкиваются с проблемами, связанными с отоплением своих квартир.

Если батареи не обеспечивают необходимого тепла или, наоборот, перегревают жилье, у потребителей есть возможность запросить перерасчет платы за отопление. Эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства и главный редактор портала "Дом и двор" Павел Степура поделился важной информацией по этому поводу.

Нормы температуры в жилых помещениях

Согласно действующим санитарным нормам (СанПиН), оптимальная температура в жилых помещениях должна составлять не менее 20−22 градусов Цельсия. Если в вашем доме температура ниже этой отметки в течение отопительного сезона, это может свидетельствовать о ненадлежащем качестве предоставляемой услуги. В таких случаях жильцы имеют полное право требовать перерасчет за отопление.

Условия для перерасчета

Однако стоит отметить, что перерасчет не всегда возможен. По словам Степуры, для успешного обращения за перерасчетом должны быть реальные системные проблемы. Например, если фасад здания плохо утеплен или имеются недостатки в межпанельных швах, это может привести к значительным потерям тепла. В таких ситуациях даже проверка Роспотребнадзора не изменит фактическую температуру в помещении, и жильцы могут рассчитывать на пересмотр тарифов.

Инициативы по улучшению отопления

Недавно в России также была предложена инициатива, позволяющая жильцам досрочно включать отопление. Авторы этой идеи утверждают, что существующие нормативы не учитывают индивидуальные предпочтения граждан и теплоэффективность различных типов домов. Это предложение вызвало широкий резонанс и обсуждения среди экспертов и потребителей.

Если вы столкнулись с проблемами отопления в своем доме, важно знать свои права. Обращение за перерасчетом возможно при наличии объективных причин, подтвержденных проверками и анализом состояния вашего жилья. Не забывайте следить за температурой в квартире и своевременно реагировать на изменения, чтобы обеспечить комфортные условия для себя и своей семьи в холодное время года.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2025, 06:23
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

По теме

Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона

Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки

Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки
Подключение люстры – это задача, с которой может столкнуться каждый владелец квартиры или дома. Разберемся, как правильно подключить обычную или светодиодную люстру с двумя, тремя и более проводами.

Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование

Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование
Силиконовая посуда для выпечки стала неотъемлемой частью кухонной утвари многих домохозяек. Она привлекает своим удобством, легкостью и многофункциональностью.

Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке

Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке
Дело не в ностальгии, а в ощущении настоящего. Помните тот момент, когда вы впервые осознали, что некоторые вещи из детства уже не вернуть? Не купить в магазине, не услышать по радио, не потрогать руками.

Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата

Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата
Жарка рыбы может легко превратиться в стресс. Каждый, кто хоть раз жарил рыбу, знает этот сценарий: раскаленное масло стреляет во все стороны, едкий запах моментально пропитывает шторы, а сковороду потом приходится отмывать с особым усердием.

Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников

Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников
Принято считать, что подростки, выросшие со смартфоном в руках, лучше всех подготовлены к жизни в цифровом мире. Кажется, что их невозможно обмануть фишинговой ссылкой или примитивным разводом. Новое исследование Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разрушает популярный стереотип.

Выбор читателей

06/10ПндЭпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 06/10ПндУченые открыли способ ускорить восстановление кишечника 06/10ПндРедкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 05/10ВскБеременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 06/10ПндЗабудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 05/10ВскЭксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей