Понедельник 6 октября

Понедельник 6 октября
Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата

Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата
101

Жарка рыбы может легко превратиться в стресс.

Каждый, кто хоть раз жарил рыбу, знает этот сценарий: раскаленное масло стреляет во все стороны, едкий запах моментально пропитывает шторы, а сковороду потом приходится отмывать с особым усердием.

Главная причина — влага. Даже крошечные капли воды на поверхности рыбы или в масле при нагревании превращаются в пар и с силой выталкивают горячее масло наружу. Мы собрали проверенные способы, которые помогут приготовить идеальную рыбу — сочную, с золотистой корочкой, без брызг и запаха.

Хитрость №1: убираем влагу

Это самый важный шаг. Перед тем как отправить рыбу на сковороду, тщательно промокните каждый кусочек бумажным полотенцем. Чем суше будет поверхность, тем меньше будет "стрельбы". То же самое касается и сковороды — убедитесь, что она абсолютно сухая.

Хитрость №2: создаем защитный барьер

Легкий слой панировки не только создаст аппетитную корочку, но и впитает остатки влаги.

  • Обычная мука или крахмал: просто обваляйте рыбу в тонком слое муки. Это уменьшит выделение влаги при жарке.
  • Лайфхак от поваров: замените пшеничную муку на рисовую. Она почти не впитывает масло, создает невероятно легкую и хрустящую корочку и значительно снижает количество брызг.

Хитрость №3: правильная температура масла

Сковороду нужно хорошо разогреть на среднем огне. Масло должно быть горячим, но не дымящимся. Если положить рыбу в недостаточно горячее масло, она начнет не жариться, а тушиться в собственном соку, прилипнет и потеряет форму.

Хитрость №4: используем "щит" от брызг

Накрывать сковороду обычной крышкой — плохая идея. Под ней скопится конденсат, который будет капать в масло, только усиливая брызги. Используйте правильные укрытия:

  • Специальную крышку-сетку от брызг.
  • Лист пергамента, в котором можно сделать несколько прорезей для выхода пара.

Хитрость №5: нейтрализуем запах на корню

Чтобы запах рыбы не распространился по всей квартире, действуйте на опережение.

  • Включите вытяжку на максимальную мощность и откройте окно еще до начала жарки.
  • Добавьте в масло пару лавровых листов, дольку лимона или несколько зерен кориандра. Эти натуральные ароматизаторы сделают запах мягче и приятнее.

Соблюдая эти простые правила, вы забудете о брызгах на плите и стойком запахе в квартире. Жарка рыбы перестанет быть стрессом, а станет простым и приятным процессом с гарантированно вкусным результатом.

6 октября 2025, 20:23
Фото: freepik.com
Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии

Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников

Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников
Принято считать, что подростки, выросшие со смартфоном в руках, лучше всех подготовлены к жизни в цифровом мире. Кажется, что их невозможно обмануть фишинговой ссылкой или примитивным разводом. Новое исследование Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разрушает популярный стереотип.

Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье

Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье
В мире, одержимом диетами и культом стройности, мы привыкли считать, что лишний вес – это безусловное зло, а худоба – синоним здоровья. Однако новое масштабное исследование датских ученых переворачивает эту догму с ног на голову, доказывая, что в некоторых ситуациях небольшой избыток веса может быть даже безопаснее, чем недостаток. Шокирующие цифры: когда лишний вес не несет угрозыУченые из Университетской больницы Орхуса провели наблюдение за 85 000 взрослых и пришли к поразительным выводам.

Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы

Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы
На днях старшая дочь актрисы, Анна, поделилась в своем блоге серией фотографий, которые согрели сердца тысяч поклонников. На них – редкий и счастливый момент единения: Анна, ее брат Майкл, отчим Петр Чернышев и маленькая Мила провели теплый семейный день в парке развлечений. На ярких снимках, опубликованных Анной, запечатлена настоящая семейная идиллия: счастливые лица, аттракционы и атмосфера беззаботного веселья.

Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера

Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера
Мы привыкли сверять свою жизнь с гороскопами, но что, если существует система познания себя, которая гораздо древнее и глубже? Тысячелетиями зороастрийский календарь хранил тайну о священных покровителях, которые определяют главную черту нашего характера с самого рождения.

Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок

Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок
В мире, где ограничения и блокировки становятся все более частым явлением, вопрос "Как остаться на связи?" волнует многих. Популярные мессенджеры, к которым мы привыкли, могут в любой момент стать недоступными. Чтобы не терять контакт с близкими, друзьями и коллегами, стоит заранее подготовить "запасной аэродром". Мы собрали 10 альтернативных сервисов для звонков и переписок, которые работают в России и могут выручить в нужный момент. 1.

