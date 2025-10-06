Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье

В мире, одержимом диетами и культом стройности, мы привыкли считать, что лишний вес – это безусловное зло, а худоба – синоним здоровья. Однако новое масштабное исследование датских ученых переворачивает эту догму с ног на голову, доказывая, что в некоторых ситуациях небольшой избыток веса может быть даже безопаснее, чем недостаток.

Шокирующие цифры: когда лишний вес не несет угрозы

Ученые из Университетской больницы Орхуса провели наблюдение за 85 000 взрослых и пришли к поразительным выводам. Оказалось, что у людей с избыточным весом (но еще не ожирением) вероятность смерти в течение следующих пяти лет была не выше, чем у тех, чей индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах нормы.

Но самый тревожный результат касался другой группы. У людей с недостаточным весом риск умереть за тот же период оказался в три раза выше, чем у людей с нормальным весом. При этом у людей с умеренным избытком веса такой угрозы не наблюдалось. По-настоящему опасным, согласно исследованию, является только клиническое ожирение с ИМТ 40 и выш е.

Почему быть слишком худым опасно: организм в режиме саморазрушения

Как объясняют исследователи, за этими цифрами стоит простая и суровая биология. Когда организму катастрофически не хватает пищи и энергии, он переходит в так называемое "катаболическое состояние" — по сути, начинает поедать сам себя, чтобы выжить. Он расщепляет собственные ткани: сначала жир, затем мышцы и даже жизненно важные органы.

Первой под удар попадает иммунная система. Ее работа замедляется или практически отключается, делая организм беззащитным перед любой инфекцией. Нарушается гормональный баланс, а процессы заживления и восстановления замедляются до критического уровня. Небольшой запас жира, напротив, служит для тела "подушкой безопасности" — энергетическим резервом, который помогает справляться с болезнями и стрессом.

Новый взгляд на здоровье: вес — не единственный показатель

Эти результаты опровергают распространенное мнение о том, что худоба автоматически защищает от болезней. На самом деле, недостаточный вес, особенно у пожилых людей, может стать серьезным фактором риска, лишая организм сил для борьбы с недугами.

Исследователи подчеркивают: это не означает, что ожирение полезно. Однако подход к его лечению должен быть гораздо более тонким и персонализированным. Нельзя ориентироваться только на цифру ИМТ. Необходимо учитывать множество других факторов:

Распределение жира в теле (висцеральный жир на животе опаснее подкожного).

Возраст пациента.

Наличие сопутствующих заболеваний, таких как диабет или гипертония.

Это исследование — мощное напоминание о том, что здоровье гораздо сложнее, чем просто цифра на весах. Вместо слепой погони за стройностью, возможно, стоит стремиться к здоровому балансу, при котором у нашего тела будут силы и ресурсы для полноценной и долгой жизни.