Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода Анастасии

На днях старшая дочь актрисы, Анна, поделилась в своем блоге серией фотографий, которые согрели сердца тысяч поклонников. На них – редкий и счастливый момент единения: Анна, ее брат Майкл, отчим Петр Чернышев и маленькая Мила провели теплый семейный день в парке развлечений.

На ярких снимках, опубликованных Анной, запечатлена настоящая семейная идиллия: счастливые лица, аттракционы и атмосфера беззаботного веселья. Несмотря на пережитую утрату, семья демонстрирует невероятную сплоченность, стараясь подарить младшей сестренке как можно больше радостных моментов.

"День прошел невероятно весело и по-домашнему тепло", — коротко подписала кадры Анна.

Главной героиней фотосессии, без сомнения, стала шестилетняя Мила. Старшая сестра с нежностью и юмором рассказала о творческом подходе малышки к выбору нарядов.

"Мила сейчас в каком-то особенно смешном и чудесном периоде, полностью сама одевается, экспериментирует. В этот раз надела себе "митенки"… из рукавов, которые отрезала от какого-то платья", — написала Анна, показав очаровательную находчивость сестры.

Поклонники тут же отреагировали на публикацию, оставив сотни теплых комментариев. Многие отметили, как сильно подросла и похорошела девочка, и принялись спорить, на кого она больше похожа: "Милочка растет красавицей, вся в сестру и в мамочку", "А мне кажется, Мила очень похожа на папу", "Спасибо, что показали почти всю семью в сборе! Милочка — чудо, пусть все будет у вас хорошо".

Мила, родившаяся в браке Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева в 2018 году, сейчас живет с отцом. После смерти супруги Петр полностью посвятил себя воспитанию дочери, окружая ее любовью и заботой. Старшие дети актрисы, Анна и Майкл, поддерживают с отчимом очень теплые отношения и стараются как можно чаще навещать сестру.

Такие встречи становятся особенно ценными, учитывая, что Майкл сейчас живет за границей, а Анна и сама недавно стала мамой. Эти редкие кадры — лучшее доказательство того, что любовь и семейные узы помогают пережить даже самые тяжелые времена.