Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Понедельник 6 октября

16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день 19:27Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов 18:23В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года 18:17Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита 17:14Появление Кейт Миддлтон на публике после длительной борьбы с болезнью произвело фурор 15:25Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре 14:29Элегантность вместо обыденности: 10 головных уборов, которые заменят вам вязаную шапку этой осенью 13:41Головные боли и проблемы со сном: как пережить магнитные бури октября 12:27В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии 11:22Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки? 10:36Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт 09:42Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен" 08:37Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме? 06:09Анжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года 03:11Мечтаете о самом преданном друге? Кинологи назвали 8 идеальных пород-компаньонов 00:28День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье 21:02Туроператор раскрыла самые эффективные лайфхаки для экономии на отпуске 20:41На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов 19:49Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье 18:32Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости 16:51Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы 16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок

Эпоха WhatsApp подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок
238

В мире, где ограничения и блокировки становятся все более частым явлением, вопрос "Как остаться на связи?" волнует многих. Популярные мессенджеры, к которым мы привыкли, могут в любой момент стать недоступными. Чтобы не терять контакт с близкими, друзьями и коллегами, стоит заранее подготовить "запасной аэродром". Мы собрали 10 альтернативных сервисов для звонков и переписок, которые работают в России и могут выручить в нужный момент.

1. VK Messenger

Для миллионов россиян это самый очевидный и простой запасной вариант. Мессенджер встроен прямо в социальную сеть "ВКонтакте", что избавляет от необходимости дополнительной регистрации. Здесь можно вести переписку, обмениваться файлами, а также совершать аудио– и видеозвонки.

  • Плюсы: огромная аудитория внутри страны, не нужно устанавливать новое приложение или регистрироваться.
  • Минусы: платформа воспринимается скорее как соцсеть, а не отдельный мессенджер. Качество связи может зависеть от нагрузки на серверы.

2. Яндекс Телемост

Этот сервис от Яндекса ориентирован как на рабочее, так и на личное общение. Он позволяет создавать чаты, проводить групповые звонки и совещания. Интеграция с другими сервисами Яндекса (Почтой, Диском) делает его особенно удобным для тех, кто уже пользуется этой экосистемой.

  • Плюсы: хорошо подходит для бизнеса и личных видеовстреч, глубокая интеграция с сервисами Яндекса.
  • Минусы: менее популярен как мессенджер для переписок, поэтому, скорее всего, придется просить собеседников его установить.

Корпоративные гиганты для личных дел

3. Zoom

Хотя Zoom прочно ассоциируется с рабочими видеоконференциями, он отлично подходит и для повседневного общения. Достаточно создать "комнату", отправить ссылку друзьям и общаться голосом или по видео. Функция демонстрации экрана может пригодиться, чтобы показать что-то родным.

  • Плюсы: превосходное качество связи, возможность записи встреч, привычный интерфейс для многих.
  • Минусы: бесплатные групповые звонки ограничены 40 минутами. Интерфейс заточен под конференции, а не под уютные чаты.

4. Microsoft Teams

Еще один корпоративный инструмент, который можно использовать для личных целей. Teams позволяет переписываться, созваниваться и даже совместно работать с документами. Сервис доступен для личного использования в России и предлагает стабильное качество связи.

  • Плюсы: стабильная работа, есть мобильное приложение и веб-версия для разных устройств.
  • Минусы: интерфейс может показаться сложным для новичка. Возможны ограничения для корпоративных аккаунтов.

5. Google Meet

Сервис работает по тому же простому принципу, что и Zoom: создаете встречу, отправляете ссылку, и собеседники подключаются. Для входа нужен лишь аккаунт Google. Идеально для быстрых видеозвонков один на один или небольшой компанией.

  • Плюсы: доступен без VPN, позволяет моментально организовать звонок по ссылке.
  • Минусы: неудобен для переписок и обмена файлами. Это инструмент для звонков, а не полноценный мессенджер.

6. Session

Этот мессенджер создан для тех, кто ставит во главу угла полную анонимность. Для регистрации не нужен ни номер телефона, ни почта. Все сообщения проходят через децентрализованную сеть, что делает отслеживание практически невозможным. Контакты добавляются по специальному ID.

  • Плюсы: максимальная конфиденциальность и защита данных, поддержка голосовых и видеозвонков.
  • Минусы: небольшая популярность, что затрудняет поиск контактов.

7. Element X

Сервис с надежным шифрованием, который позволяет не только переписываться и созваниваться, но и подключаться к разным серверам или даже создавать свой собственный. Это делает его устойчивым к централизованным блокировкам.

  • Плюсы: надежное шифрование, работает на всех платформах (iOS, Android, ПК).
  • Минусы: интерфейс может показаться не самым интуитивным, иногда бывают задержки с уведомлениями.

8. FaceTime и iMessage

Для владельцев техники Apple это самый надежный и удобный вариант. FaceTime обеспечивает отличное качество видеозвонков, а iMessage встроен в стандартные "Сообщения". Все работает "из коробки", без дополнительных установок.

  • Плюсы: высокая степень защиты данных, простота использования, идеальная интеграция в экосистему.
  • Минусы: работает только между устройствами Apple. Для связи с пользователями Android придется искать другой способ.

9. Jitsi Meet

Открытый и бесплатный сервис для видеозвонков, который даже не требует регистрации. Просто создаете комнату на сайте или в приложении, отправляете ссылку — и можно общаться. Отличный вариант для быстрых звонков, когда не хочется ничего устанавливать и настраивать.

  • Плюсы: не собирает данные пользователей, хорошо работает даже при слабом интернете.
  • Минусы: качество связи может падать при большом количестве участников в конференции.

10. Zangi

Менее известный мессенджер, который делает ставку на безопасность и прямую связь через собственные серверы. Поддерживает все стандартные функции: чаты, аудио– и видеозвонки.

  • Плюсы: заявлена хорошая защита данных.
  • Минусы: очень малоизвестен, поэтому найти в нем друзей и близких будет непросто.

Чтобы не остаться без связи в решающий момент, стоит заранее выбрать и протестировать несколько запасных вариантов. Одни сервисы лучше подходят для быстрых видеозвонков, другие — для приватных переписок, а третьи уже установлены у большинства ваших знакомых. Выберите то, что подходит именно вам, и договоритесь с близкими, где вы сможете найти друг друга, если привычные каналы связи дадут сбой.

Шоу-бизнес в Telegram

6 октября 2025, 15:36
Фото: freepik.com
Финуслуги✓ Надежный источник

По теме

Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там?

Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone

Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера

Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера
Мы привыкли сверять свою жизнь с гороскопами, но что, если существует система познания себя, которая гораздо древнее и глубже? Тысячелетиями зороастрийский календарь хранил тайну о священных покровителях, которые определяют главную черту нашего характера с самого рождения.

Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации

Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации
Директор известного российского психотерапевта Анатолия Кашпировского выступил с официальным опровержением слухов о госпитализации своего подопечного. Он отметил, что информация о состоянии здоровья Кашпировского является ложной и не имеет под собой оснований. Сегодня в информационном поле начали активно распространяться сообщения о том, что Анатолий Кашпировский был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за серьезных проблем со здоровьем, отмечает RidLife.

Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы

Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы
Меган Маркл вновь оказалась в центре скандала, вызванного ее недавним поведением в Париже. Герцогиня Сассекская, приехавшая на Неделю моды, подверглась жесткой критике после публикации видео, на котором она закидывает ноги в лимузине, проезжая мимо туннеля Альма.

Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день

Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день
На предстоящей неделе москвичам стоит подготовиться к дождливой погоде. Синоптики Гидрометцентра России предупредили, что осадки будут наблюдаться почти каждый день, за исключением четверга, 9 октября, когда ожидается небольшой перерыв в дожде. Погода в начале недели, 6 октября, будет облачной, с небольшими дождями.

Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя

Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя
Количество мошеннических дипфейков, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, будет значительно расти. GR-директор компании "Код безопасности" Александра Шмигирилова отметила, что злоумышленники все активнее используют ИИ для создания подделок не только голосов, но и видео, что делает их схемы еще более убедительными.

Выбор читателей

05/10ВскБеременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 05/10ВскЧто нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 06/10ПндУченые открыли способ ускорить восстановление кишечника 05/10ВскФармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 05/10ВскКак поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 05/10ВскПсихолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис