Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации

Понедельник 6 октября

14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР 06:31Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года 03:055 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться? 00:57Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день 19:27Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов 18:23В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года 18:17Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита 17:14Появление Кейт Миддлтон на публике после длительной борьбы с болезнью произвело фурор 15:25Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре 14:29Элегантность вместо обыденности: 10 головных уборов, которые заменят вам вязаную шапку этой осенью 13:41Головные боли и проблемы со сном: как пережить магнитные бури октября 12:27В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии 11:22Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки? 10:36Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт 09:42Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен" 08:37Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме? 06:09Анжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года 03:11Мечтаете о самом преданном друге? Кинологи назвали 8 идеальных пород-компаньонов 00:28День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье 21:02Туроператор раскрыла самые эффективные лайфхаки для экономии на отпуске 20:41На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов 19:49Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье 18:32Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости 16:51Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы 16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование 14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе
Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации

Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации
42

Директор известного российского психотерапевта Анатолия Кашпировского выступил с официальным опровержением слухов о госпитализации своего подопечного. Он отметил, что информация о состоянии здоровья Кашпировского является ложной и не имеет под собой оснований.

Сегодня в информационном поле начали активно распространяться сообщения о том, что Анатолий Кашпировский был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за серьезных проблем со здоровьем, отмечает RidLife. В частности, якобы связанных с онкологией. Эти слухи вызвали беспокойство среди его поклонников и общественности, однако директор поспешил развеять все сомнения.

По словам директора, у Кашпировского нет ни онкологических заболеваний, ни даже простуды. "Со звездой все в порядке, и я не понимаю, откуда берутся такие слухи. Это просто абсурд", — заявил он. Он также выразил недовольство по поводу тех, кто распространяет подобные сплетни, добавив: "Мне хочется посмотреть этому человеку в глаза и спросить, зачем он это делает".

Ситуация с Кашпировским отчасти напоминает недавний инцидент с актером Виктором Сухоруковым. В его адрес также поступали слухи о проблемах со здоровьем, которые быстро вызвали волну обсуждений в социальных сетях. Однако сам артист оперативно вышел на связь и опроверг всю информацию, подчеркнув, что чувствует себя хорошо и никаких серьезных заболеваний у него нет.

Такие случаи поднимают важный вопрос о том, как быстро и безосновательно могут распространяться слухи в современном информационном пространстве. Особенно это актуально для публичных личностей, чье здоровье и благополучие становятся объектом обсуждения в обществе. Слухи могут вызывать не только беспокойство у близких и поклонников, но и негативные последствия для репутации человека.

Важно понимать, что подобные спекуляции могут иметь серьезные последствия. Они способны повлиять на психоэмоциональное состояние человека и даже усугубить его физическое здоровье. Поэтому стоит относиться к подобным новостям с осторожностью и всегда проверять факты перед тем, как делать выводы или делиться информацией.

6 октября 2025, 14:23
Анатолий Кашпировский. Кадр: соцсети
