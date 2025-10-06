Меган Маркл вновь оказалась в центре скандала, вызванного ее недавним поведением в Париже.

Герцогиня Сассекская, приехавшая на Неделю моды, подверглась жесткой критике после публикации видео, на котором она закидывает ноги в лимузине, проезжая мимо туннеля Альма. Это место стало символом трагедии, поскольку именно здесь в 1997 году погибла принцесса Диана, мать ее мужа, принца Гарри.

Поездка в Париж стала для Меган первой за последние два года. Она посетила показ модного дома Balenciaga, который стал дебютным шоу его креативного директора Пьерпаоло Пиччоли. На мероприятии герцогиня выглядела безупречно в белоснежном наряде, а позже сменила его на облегающее черное платье для вечернего выхода. Однако именно видео, снятое в лимузине, привлекло к ней всеобщее внимание и вызвало шквал критики.

На записи Меган расслабленно сидит в автомобиле, снимая огни Парижа из окна. Однако многие пользователи соцсетей быстро заметили, что она проезжает мимо туннеля Альма, и это вызвало бурную реакцию. Комментарии пользователей были полны возмущения и недоумения: "Как можно так вести себя рядом с местом трагедии?", "Она не понимает, что делает?". Эти вопросы отражают общее недовольство и шок, который вызвало ее поведение.

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс охарактеризовал поступок герцогини как "ошеломляющий" и "бессмысленно бесчувственный", отмечает женский журнал Клео.ру. Он отметил, что подобные действия лишь усугубляют уже сложившуюся негативную репутацию Меган в глазах общественности. Многие поклонники королевской семьи уверены, что такие выходки только отдаляют ее от британского народа и подрывают доверие к ней.

Некоторые комментаторы даже предположили, что этот жест мог быть "скрытым посланием" к Виндзорам, намекающим на ее непростые отношения с королевской семьей. В то время как Меган стремится показать свою независимость и уверенность, подобные действия могут восприниматься как неуважение к памяти принцессы Дианы и к трагическим событиям ее жизни.

Ситуация вокруг Меган Маркл демонстрирует, насколько важно учитывать контекст и символику своих действий, особенно когда речь идет о местах, связанных с трагедиями. В данном случае герцогиня могла бы проявить больше такта и уважения к памяти Дианы.