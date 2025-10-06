Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Понедельник 6 октября

Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя

Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя
80

Количество мошеннических дипфейков, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, будет значительно расти.

GR-директор компании "Код безопасности" Александра Шмигирилова отметила, что злоумышленники все активнее используют ИИ для создания подделок не только голосов, но и видео, что делает их схемы еще более убедительными. В частности, одна из распространенных схем включает взлом популярных каналов в мессенджерах и размещение дипфейк-видео, где от имени взломанного пользователя мошенники призывают переходить по вредоносным ссылкам.

Проблема распознавания

Шмигирилова подчеркнула, что уже сегодня многие люди не могут отличить настоящие видео от дипфейков. С развитием технологий это станет еще более сложной задачей. В будущем именно такие подделки будут играть ключевую роль в схемах мошенников. Киберпреступники также применяют ИИ для автоматизации атак и ведения переписок с жертвами, что позволяет им более эффективно выбирать подходящий вектор общения.

Подготовка к новым угрозам

Эксперт призвала россиян готовиться к росту количества фейковых видео, аудиосообщений и звонков. «Эффективность преступников зависит от того, насколько быстро они начинают использовать новые инструменты», — отметила Шмигирилова. Чем быстрее мошенники адаптируются к новым мессенджерам или платформам, тем выше вероятность успешной атаки, так как пользователи этих сервисов менее осведомлены о возможных угрозах.

Изменение методов мошенничества

Шмигирилова также подчеркнула, что мошенникам необходимо постоянно адаптироваться и менять свои подходы, чтобы оставаться незамеченными. Они используют редкие способы общения, чтобы повысить шансы на успех. При этом в глобальном масштабе злоумышленники продолжают применять традиционные методы — фишинговые ссылки и техники социальной инженерии, которые остаются основными инструментами онлайн-мошенничества.

Рекомендации по безопасности

В связи с растущими угрозами МВД России рекомендует гражданам принимать меры предосторожности. Важно удалять или хранить в защищенных папках файлы, которые могут представлять интерес для киберпреступников. Особенно стоит быть осторожными с фотографиями и сканами документов, таких как паспорта, СНИЛС, ИНН и банковские карты. Эти меры помогут минимизировать риски и защитить личные данные от злоумышленников.

Россиянам следует быть бдительными и осведомленными о новых методах мошенничества. С учетом быстрого развития технологий и применения искусственного интеллекта, важно постоянно обновлять свои знания о возможных угрозах и принимать меры для защиты своей информации. Только так можно снизить риск стать жертвой киберпреступников в условиях растущего числа мошеннических действий.

6 октября 2025, 08:51
Фото: Freepik
Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции
6 октября – день памяти мученицы Ираиды Александрийской, известный в народном календаре как Ираидин день. Этот день наполнен множеством народных примет и традиций, которые наши предки тщательно соблюдали.

Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году

Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году
Покупка жилья – это одно из самых значительных событий в жизни человека, и подход к этому процессу требует особого внимания. В 2025 году покупатели жилья в России сталкиваются с новыми вызовами и рисками, которые необходимо учитывать, чтобы избежать неприятностей.

Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника

Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника
Современная медицина активно исследует способы улучшения здоровья кишечника и его регенерации после повреждений. Недавние исследования, проведенные учеными из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы, раскрыли удивительные свойства аминокислоты цистеин, которая может значительно ускорить восстановление кишечной ткани.

Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья

Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья
Ремонт жилья – это всегда значительные финансовые затраты. Однако есть способы сократить расходы на 10?20% без ущерба для качества работ. Строительный эксперт Федор Васильев поделился семью правилами, которые помогут вам разумно сэкономить на ремонте. Ремонт жилья — это всегда значительные финансовые затраты.

Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис

Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис
Собеседование – это важный этап на пути к новой работе, и выбор одежды играет в этом процессе ключевую роль. Психолог Джордж Сик и специалист по дресс-коду Джулиан Нельсон выделили основные ошибки, которые могут негативно сказаться на впечатлении о кандидате.

