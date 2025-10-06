Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году

Покупка жилья – это одно из самых значительных событий в жизни человека, и подход к этому процессу требует особого внимания.

В 2025 году покупатели жилья в России сталкиваются с новыми вызовами и рисками, которые необходимо учитывать, чтобы избежать неприятностей. Риелтор Евгений Коноплев в своей колонке для РИА Недвижимость делится полезными советами о том, с какими продавцами лучше не связываться и как защитить свои интересы.

Редко, но метко

Для большинства россиян покупка квартиры — это редкое событие, которое происходит раз в 5−10 лет или даже реже. Неопытные покупатели часто подходят к этому вопросу с опаской, но их представления о рисках могут быть устаревшими. На рынке недвижимости ситуация меняется с каждым годом, и то, что было актуально несколько лет назад, может не соответствовать современным реалиям.

Например, многие покупатели до сих пор боятся «унаследованных квартир», хотя проблемы с такими объектами стали значительно реже. При этом они могут не осознавать, что более серьезные риски возникают в других ситуациях. Информация о «всплывших родственниках» может пугать, но гораздо более актуальными остаются схемы мошенничества, которые активно действуют на рынке.

На крючке

Одной из самых распространенных схем мошенничества в 2025 году является ситуация с так называемыми «ведомыми продавцами». Это когда продавец находится под воздействием мошенников и, полагая, что помогает следствию, передает деньги за квартиру фальшивым представителям правоохранительных органов. В итоге он оказывается без квартиры и без денег, а добросовестный покупатель сталкивается с затяжными судебными разбирательствами.

Примером такой ситуации является недавний случай с известной певицей Ларисой Долиной, которая потеряла право на свою квартиру после продажи. Это подчеркивает важность осознания рисков и необходимости внимательного подхода к сделкам.

Как избежать неприятностей

Чтобы не стать жертвой подобных схем, важно заранее знать о существующих рисках и задавать вопросы продавцу. Например, можно обсудить ситуацию и спросить: «Как я могу убедиться, что не попаду в подобную ситуацию при покупке вашей квартиры?». Адекватный продавец не только не обидится на такие вопросы, но и постарается объяснить свои действия.

Также стоит обратить внимание на ответ продавца на вопрос о причинах продажи. Если ответ звучит уклончиво или агрессивно, это может быть сигналом о том, что что-то не так. Идеальный вариант — открытый и честный разговор, который позволит вам оценить адекватность продавца и его намерения.