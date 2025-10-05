Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции

Этот день, известный как Листопадная или Листодёр, считается началом настоящей осени. В народе существует множество примет и обычаев, связанных с этим днем, и важно знать, что нельзя делать, чтобы избежать бед и болезней.
История праздника
Праздник Ионы имеет глубокие корни. Пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры и был послан Богом в Ниневию, чтобы призвать ее жителей к покаянию. Испугавшись, он попытался сбежать на корабле, но буря заставила его согласиться на жертву — его бросили за борт, и его проглотил кит. Три дня Иона провел в его чреве, молясь и каясь, прежде чем был спасен. Позже он выполнил своё предназначение и спас целый город.
Святой Фока Синопский, живший в I веке, был садовником и помогал бедным. Когда власти начали гонения на христиан, Фока добровольно выдал себя и стал мучеником. Его почитают как защитника от пожаров и утоплений.
Запреты на 5 октября
Главный запрет этого дня — не есть рыбу. Это связано с историей пророка Ионы, который провел три дня в чреве кита. Традиция воздерживаться от рыбных блюд сохранилась на Руси на протяжении веков. В этот день также не рекомендуется ловить или продавать рыбу.
Не спите до обеда
Лень в Листопадную может привлечь неудачи, особенно в финансовых делах. Существовало поверье: «Кто до полудня спит — тому весь год без денег ходить». Поэтому лучше начать день рано и активно.
Не спите на чужой постели
Согласно народным поверьям, спать на чужой постели можно «подхватить» чужие болезни и тревоги. Это может негативно сказаться на вашем здоровье.
Не сжигайте старые веники
Сжигание веников в этот день считается плохой приметой. Веник впитывает в себя как чистоту, так и грязь. Если его сжечь, пепел может унести семейное счастье.
Что можно делать 5 октября
На столе обязательно должна быть редька, так как именно в этот день завершалась её уборка. Редька известна своими целебными свойствами: её сок помогает при заболеваниях суставов, а отвары полезны при кашле.
Берегите осину
Не рубите осину и не ломайте её ветки. Вместо этого подойдите к дереву, прикоснитесь к нему и мысленно передайте свои тревоги. По поверьям, осина заберёт их в землю.
Соберите еловую шишку
Если шишка упадёт вам на голову — это к богатству. Даже просто найти её в лесу 5 октября считается добрым знаком.
Помолитесь святому Фоке
Святому Фоке молятся о защите от пожара и утопления, особенно те, кто живёт рядом с водоёмами или часто путешествует по рекам.
Народные приметы на 5 октября
Наши предки внимательно следили за природой в Листодер. Например:
• Если мало шишек на сосне — зима будет теплой.
• Много паутины в воздухе предвещает долгую теплую погоду.
• Ветер дует с той стороны, откуда идут облака — скоро установится тихая погода.
• Красная луна вечером говорит о ветреной неделе.
5 октября — это не просто дата в календаре, а важное напоминание о том, что осень — время собирать урожай и силы. Уважайте древние обычаи, следите за природой и берегите свой дом.