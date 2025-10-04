Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Суббота 4 октября

Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим

Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим
105

Эксперты раскрыли стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим. Цена могла составить около 190 миллионов рублей.

Регина Ван Влит, профессионал в области дизайна интерьеров, отметила, что стиль апартаментов сочетает в себе элементы современного классического и ар-деко. Такой подход к дизайну делает квартиру не только стильной, но и уютной.

По словам Ван Влит, использование премиальных брендов в оформлении интерьера значительно увеличивает общую стоимость. Интерьер квартиры МакSим отличается отсутствием вычурности и китча; каждая деталь тщательно подобрана и имеет свою историю. Это создает атмосферу, в которой чувствуется индивидуальность хозяйки.

Особое внимание эксперт уделяет предметам роскоши, которые присутствуют в квартире. Центральная люстра в гостиной, стоимость которой достигает 6 миллионов рублей, является ярким примером такого подхода. Также стоит отметить белое пианино Petrof, цена которого варьируется от 1,2 до 2,5 миллионов рублей. Стеклянные скульптуры, расположенные в холле, могут стоить до 2,5 миллионов рублей. Кроме того, в ванной комнате можно найти предметы из золота и элитную посуду от известных брендов.

Интересно, что в каждой комнате квартиры певицы находятся старинные иконы. По информации эксперта, это может быть подарком от ее бывшего мужа, коллекционера Александра Петрова. Редкие иконы являются общей страстью как Петрова, так и его друга Григория Лепса.

Квартира находится в престижном жилом комплексе "Триумф-Палас" и оценивается примерно в 400 миллионов рублей. Она включает в себя просторную уличную террасу с системой теплых полов, три санузла (в том числе отдельный для домашних животных), три спальни и несколько гардеробных.

В старых интервью МакSим говорила о том, что создание уютной атмосферы в квартире заняло у нее много времени. Сейчас артистка предпочитает проводить время с детьми в домашней обстановке. После перенесенных заболеваний врачи рекомендовали ей ограничить гастрольную деятельность для сохранения здоровья.

Состояние певицы было крайне тяжелым, и в этот период ее посещали мрачные мысли. Однако благодаря лечению ей удалось восстановиться. Врачи настоятельно советуют бережно относиться к своему здоровью, что также отражается на ее образе жизни и выборе приоритетов.

4 октября 2025, 14:27
Певица МакSим. Кадр: YouTube
Газета.ru✓ Надежный источник

Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона

Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона
Кофе – это не только популярный напиток, но и предмет обсуждения среди экспертов в области здравоохранения. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева выделила несколько видов кофе, которые могут негативно сказаться на здоровье.

82 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР

82 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР
Инна Чурикова – одна из самых ярких и запоминающихся актрис советского и российского кино, чей жизненный путь полон испытаний и трудностей. Ее карьера и личная жизнь стали настоящим примером для многих, вдохновляя будущие поколения артистов. Любимые игрушки Инны Чуриковой — варежка и карандаши Инна Чурикова появилась на свет в семье, где любовь и забота были под угрозой.

Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года

Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года
Восточный календарь учит нас, что жизнь циклична: периоды затишья сменяются временем бурного роста, а за долгим трудом всегда следует заслуженная награда. И если вы родились в год Собаки, Тигра или Свиньи, приготовьтесь – ваш звездный час уже на пороге. Согласно прогнозам, в октябре 2025 года для этих трех знаков наступает невероятно благоприятный период, который принесет карьерный взлет, финансовое благополучие и долгожданное признание. Для верных Собак: справедливость восторжествуетЕсли последние месяцы или даже годы вам казалось, что вы бьетесь в закрытую дверь, а ваш упорный труд и преодоление многочисленных препятствий остаются незамеченными, приготовьтесь к кардинальным переменам.

5 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться?

5 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет из-за нейросетей и стоит ли вам беспокоиться?
Еще пару лет назад фраза "роботы заберут нашу работу" звучала как заголовок из фантастического фильма. Сегодня, с появлением мощных нейросетей, эта перспектива стала для многих ощутимой реальностью. Искусственный интеллект больше не просто выполняет команды – он пишет тексты, создает изображения, анализирует данные и даже общается с клиентами. Но это не повод для паники.

Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день

Деньги и удача на весь год: что обязательно нужно сделать 4 октября в Кондратьев день
Народный календарь – это не просто перечень старинных примет, а настоящая сокровищница мудрости, где каждый день давал возможность улучшить свою жизнь. 4 октября наши предки отмечали Кондратьев день (или день Кондрата да Игната), который считался одной из ключевых дат для привлечения в дом достатка и благополучия на всю предстоящую зиму. Это день активных действий, когда правильными поступками можно было заложить фундамент для будущего успеха. Время закладывать фундамент богатстваКондратьев день был неразрывно связан с плодородием и трудом.

