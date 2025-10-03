Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Пятница 3 октября

19:27Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов
169

Пожары, вызванные электроприборами, представляют собой серьезную угрозу для безопасности в домах и квартирах. Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют следовать простым, но важным рекомендациям.

Проверка состояния электроприборов

Первое правило — не использовать устройства с поврежденными электрическими шнурами. Даже если прибор выглядит исправным, он может быть потенциально опасным. Как отмечает заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, важно внимательно следить за состоянием электроприборов. Если вы заметили сильный нагрев или резкий запах при использовании устройства, это может свидетельствовать о неисправности. В таком случае лучше всего обратиться в сервисный центр или вернуть товар.

Не оставляйте приборы без присмотра

Современные электроприборы часто оснащены функциями автоматического отключения в случае сбоев, однако это не отменяет необходимости контроля за их работой. Оставлять устройства подключенными к сети без присмотра крайне не рекомендуется. Лучше всего отключать электроприборы после использования, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Правильное использование удлинителей

Перегрузка удлинителей — еще одна распространенная причина возгораний. При подключении нескольких приборов к одному удлинителю следует учитывать его мощность. Не превышайте допустимую нагрузку, чтобы избежать перегрева и возможного возгорания.

Действия при возникновении пожара

Если во время использования электроприбора произошел пожар, первое, что нужно сделать — отключить автомат. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение огня и снизит риск удара током. Гасить пламя водой категорически нельзя, так как это может привести к поражению электрическим током. Вместо этого рекомендуется накрыть горящее оборудование одеялом или огнеупорным полотном. Если у вас есть порошковый огнетушитель, он также может быть эффективным средством для тушения небольших очагов возгорания.

Необычные причины возгораний

Интересно, что даже такие предметы, как обычное зеркало, могут стать причиной пожара. Если зеркало повесить напротив окна, солнечные лучи, отражаясь от него, могут нагревать находящиеся рядом вещи до критической температуры. Поэтому стоит избегать размещения на подоконниках предметов, которые могут легко загореться, таких как вазы, стеклянные бутылки или декоративные шары.

Соблюдение простых правил безопасности при использовании электроприборов может значительно снизить риск возникновения пожара. Регулярная проверка состояния устройств, внимательное отношение к их работе и соблюдение рекомендаций по эксплуатации помогут защитить ваш дом и близких от огня.

3 октября 2025, 19:27
Фото: Freepik
Москва 24✓ Надежный источник

Недавние исследования представили захватывающие открытия в области контроля аппетита и обмена веществ. Международная команда ученых выявила ключевую роль белка MRAP2 в функционировании рецептора MC4R, который считается одним из основных "переключателей" в мозге, отвечающих за регуляцию аппетита.

В последние дни в Сети активно обсуждают видео с участием Кейт Миддлтон, которая элегантно спустилась по трапу истребителя на шпильках. Этот момент был запечатлен во время ее визита на базу Королевских ВВС Конингсби, где она впервые выступила в роли почетного командующего.

Маникюр – это не просто уход за ногтями, но и важный элемент имиджа. Он может рассказать о вкусе и стиле женщины, а также повлиять на первое впечатление о ней.

С наступлением осени рука сама тянется к привычной и уютной вязаной шапке. Это практичный и беспроигрышный вариант, но порой душе хочется чего-то более изысканного и оригинального. Осень 2025 года предлагает нам забыть о банальности и взглянуть на головные уборы как на ключевой элемент стиля – аксессуар, способный преобразить даже самый простой образ. Если вы готовы к модным экспериментам, вот десять стильных альтернатив, которые не только согреют, но и подчеркнут вашу индивидуальность.

Октябрь 2025 года обещает быть месяцем с переменчивой космической погодой. Ученые уже составили предварительный прогноз геомагнитной обстановки, и хотя он выглядит спокойнее, чем предыдущие месяцы, врачи предупреждают: даже слабые колебания магнитного поля Земли могут серьезно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Разбираемся, что ждать от Солнца в октябре и как помочь своему организму легче перенести эти периоды. Октябрь 2025: прогноз магнитных бурьЛаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщает, что октябрь будет относительно спокойным месяцем по сравнению с сентябрем.

