Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре

Маникюр – это не просто уход за ногтями, но и важный элемент имиджа.

Он может рассказать о вкусе и стиле женщины, а также повлиять на первое впечатление о ней. Однако некоторые детали могут оттолкнуть мужчин, как отметила ведущий тренер-технолог Екатерина Муранова.

Отросшее лаковое покрытие

Одним из самых очевидных недостатков, который бросается в глаза, является отросшее лаковое покрытие. Муранова подчеркивает, что даже самый красивый дизайн теряет свою привлекательность при наличии сколов или трещин. «Один маленький скол на ярком лаке способен испортить все впечатление. Партнер видит не стиль, а небрежность», — говорит эксперт. Это действительно так: ухоженные руки создают общее ощущение аккуратности и заботы о себе.

Длина и форма ногтей

Еще одним аспектом, на который стоит обратить внимание, является длина и форма ногтей. Слишком длинные ногти могут выглядеть неестественно и вызывать дискомфорт у окружающих. Муранова отмечает, что «слишком квадратные или "стилеты" могут визуально утяжелять руки». Если форма ногтей не соответствует типу руки, это может создать ощущение дисгармонии. Партнер может не осознавать, что именно не так, но общее впечатление будет испорчено.

Чистота и уход

Чистота рук также играет важную роль. Грязь под ногтями или сухая кожа могут вызвать негативные эмоции. «Ухоженные руки — это залог успеха в общении», — подчеркивает Муранова. Поэтому регулярный уход за кожей рук и ногтями необходим для создания положительного имиджа.

Декор и цвет лака

Чрезмерный декор может также оттолкнуть мужчин. Блестки, стразы и 3D-элементы, безусловно, привлекают внимание, но в некоторых случаях могут выглядеть излишне. Муранова предупреждает о неподходящих цветах лака: «Кислотные оттенки или слишком мрачный черный могут выглядеть дерзко, но не всегда вызывают симпатию». Важно учитывать контекст: если образ предполагает более мягкое впечатление, то стоит выбрать нейтральные или пастельные тона.

Внимание к деталям в маникюре может существенно повлиять на восприятие женщины окружающими. Ухоженные руки с аккуратным маникюром создают положительное впечатление и способствуют уверенности в себе. Следуя рекомендациям Екатерины Мурановой, россиянки смогут избежать распространенных ошибок и подчеркнуть свою индивидуальность через стильный и грамотный маникюр.