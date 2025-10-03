В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии

Светские премьеры в Москве редко обходятся без сюрпризов, но появление исполнителя главной роли на показе фильма "Первый на Олимпе" режиссера Артема Михалкова стало настоящим событием. Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", предстал перед гостями и журналистами не в дизайнерском костюме, а в строгой военной форме. Как оказалось, причина тому уважительная: актер прибыл на мероприятие прямиком из казармы.

Сейчас Глеб проходит срочную службу в престижном Семеновском полку, и увольнительную ему дали всего на один день. Для него было принципиально важно лично представить фильм, в котором он сыграл легенду советского спорта — первого олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.

"Меня призвали в мае, так что еще послужу немного, — с улыбкой поделился Глеб. — Я очень благодарен своим командирам, что они нашли возможность меня отпустить. Для меня это важно и ценно. Рад, что сегодня фильм увидят не только мои близкие, но и сослуживцы. Могу сказать, что служба — это интересный и вдохновляющий опыт, и во многом именно роль олимпийского чемпиона помогла мне к ней подготовиться".

Преодоление себя: полгода тренировок ради одной роли

Чтобы достоверно воплотить на экране образ чемпиона, Глебу Калюжному пришлось пройти путь, сравнимый с подготовкой настоящего спортсмена. Он признался, что академическая гребля оказалась невероятно сложным видом спорта.

"Чтобы на экране все выглядело правдиво, я тренировался ежедневно по 2-3,5 часа под руководством олимпийских чемпионов. Подготовка была жесткая, — рассказал актер. — Мы начали за полгода до съемок: ОФП, бассейн, а потом большая вода. Только два с половиной месяца ушло на то, чтобы научиться ловить баланс в лодке. Сначала ничего не получалось. Это было постоянное преодоление — падая, вставая, снова гребя".

Актер отказался от помощи дублеров, настояв на том, чтобы выполнять все трюки самостоятельно. Это решение едва не привело к трагедии. "Каждый выезд на воду был приключением, — вспоминает Глеб. — Однажды снимали сцену, где мой герой падает в воду. Поднялся сильный ветер, течение… Камера, мотор: я упал и запутался под лодкой, не смог сразу выплыть. Артем [Михалков] потом рассказывал, что вся съемочная группа страшно испугалась — меня не было секунд 20. Некоторые даже прыгнули в воду меня спасать".

Его самоотдача проявлялась и в мелочах. Когда для съемок крупным планом понадобились руки гребца в мозолях, Глеб просто протянул режиссеру свои — они идеально подошли, стертые от многочасовых тренировок. Даже высокая температура не стала для него помехой: в холодный и дождливый октябрьский день он, больной, в тонкой майке и шортах выходил на съемки на Неву.

Человек с большой буквы: вдохновение Юрием Тюкаловым

Готовясь к роли, Калюжный глубоко погрузился в биографию своего героя и нашел в нем родственную душу. "Я понял, что это человек, максимально близкий мне по духу. Поразила его внутренняя уверенность, многогранность — он был не только спортсменом, но и художником, — говорит Глеб. — Он подросток, заставший войну, тушивший зажигательные бомбы на крышах Ленинграда, потерявший семью. И при этом какая колоссальная сила воли!"

Актера особенно впечатлил рассказ о том, как Тюкалов тренировался тайно, сверх нормы: "Он приходил в клуб до начала тренировок, которые и так начинались в 6 утра. Тихонько вынимал оконную раму, вытаскивал лодку, тренировался, а потом все ставил на место, чтобы никто не заметил. А затем начинал тренироваться по второму кругу уже со всеми. Это же какое огромное желание побеждать!"

Воссоздание эпохи

Аутентичность стала главным принципом для всей съемочной группы. Чтобы воссоздать атмосферу послевоенных лет, ретролодки искали по всей стране и реставрировали. Легендарный гребной клуб "Красное знамя", не доживший до наших дней, был построен заново по чертежам 1940-х годов. Съемки проходили в исторических локациях Санкт-Петербурга и Выборга: от фортов Кронштадта до Летнего сада.

Сам Глеб тщательно изучал немногочисленные архивные кадры с Юрием Тюкаловым, чтобы в точности передать его мимику, манеру речи и уникальную технику гребли.

На вопрос о планах после службы актер отвечает уверенно: снимать собственное кино, продолжать актерскую карьеру и отправиться в концертный тур. А вот с греблей он, похоже, расставаться не собирается. "Моя мечта — снова выйти на воду. Вернуться к своим тренерам. Гребля — это то, что уже навсегда с тобой".