Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки?

Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки?
106

Сергей Есенин – поэт, чье имя неразрывно связано с образом русской души, природы и ее глубоких переживаний. Его стихи, полные искренности, красоты и подлинной страсти, навсегда вошли в золотой фонд мировой литературы. В день рождения великого поэта предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните его бессмертные произведения. Сможете ли вы узнать строки, которые так глубоко трогают сердце?

Вопросы

Вопрос 1:

"Отговорила роща золотая

Березовым, веселым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком."

A. "Клен ты мой опавший"

B. "Не жалею, не зову, не плачу"

C. "Отговорила роща золотая"

D. "Гой ты, Русь, моя родная"

Вопрос 2:

"Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот же синий ласковый свет."

A. "Письмо к женщине"

B. "Черный человек"

C. "Письмо матери"

D. "Исповедь хулигана"

Вопрос 3:

"Сыпь, гармоника! Скука… Скука…

Гармонист! Лей в кровь тоску!..

Ну за что мне такая мука?..

Я ж не милый, не пригожий, не лгу."

A. "Москва кабацкая"

B. "Исповедь хулигана"

C. "Дай, Джим, на счастье лапу мне"

D. "Заметался пожар голубой"

Вопрос 4:

"Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым."

A. "Отговорила роща золотая"

B. "Не жалею, не зову, не плачу"

C. "Мы теперь уходим понемногу"

D. "Клен ты мой опавший"

Вопрос 5:

"Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты — в ризах образа…

Не видать конца и края —

Только синь сосет глаза."

A. "Русь Советская"

B. "Русь уходящая"

C. "Гой ты, Русь, моя родная"

D. "Запели тесаные дроги"

Вопрос 6:

"До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди."

A. "До свиданья, друг мой, до свиданья"

B. "Я обманывать себя не стану"

C. "Клен ты мой опавший"

D. "Пускай ты выпита другим"

Вопрос 7:

"Что мне с песен? Ведь поэт я.

Что мне с ласки? Ведь и так я —

Как трава – твоя Шаганэ,

Как листок – твоя Шаганэ!"

A. "Песнь о собаке"

B. "Шаганэ ты моя, Шаганэ"

C. "Персидские мотивы"

D. "Зарянка"

Вопрос 8:

"Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду."

A. "Песнь о собаке"

B. "Собаке Качалова"

C. "Корова"

D. "Я покинул родимый дом"

Вопрос 9:

"Черный человек!

Ты прескверный гость.

Эта слава давно

Про тебя разнеслась."

A. "Исповедь хулигана"

B. "Черный человек"

C. "Письмо к женщине"

D. "Я обманывать себя не стану"

Вопрос 10:

"Я обманывать себя не стану,

Но и жить прошлым не хочу.

Для меня прошлое – просто рана,

А будущее – словно луч."

A. "Не жалею, не зову, не плачу"

B. "Я обманывать себя не стану"

C. "Письмо к женщине"

D. "Русь Советская"

Правильные ответы

1. C. "Отговорила роща золотая" – одно из самых известных стихотворений Есенина, пронизанное осенней грустью и философскими размышлениями о быстротечности жизни.

2. C. "Письмо матери" – трогательное обращение к матери, полное сыновней любви, тоски по дому и раскаяния за скитальческую жизнь.

3. B. "Исповедь хулигана" – смелый и дерзкий образ лирического героя, пытающегося найти свое место в новом мире, но все еще тоскующего по деревенской простоте.

4. B. "Не жалею, не зову, не плачу" – еще одно философское стихотворение о принятии неизбежности старения и быстротечности молодости, но без отчаяния, а с мудрым смирением.

5. C. "Гой ты, Русь, моя родная" – одно из самых патриотичных и лирических стихотворений Есенина, воспевающее красоту и величие русской природы и родного края.

6. A. "До свиданья, друг мой, до свиданья" – знаменитое предсмертное стихотворение, написанное кровью. Полное загадок и прощальной нежности, оно навсегда осталось одним из самых трагических произведений поэта.

7. B. "Шаганэ ты моя, Шаганэ" – часть цикла "Персидские мотивы", посвященное реальной женщине (или собирательному образу), написанное под впечатлением от путешествия по Востоку.

8. B. "Собаке Качалова" – теплое и философское обращение к собаке актера Василия Качалова, наполненное одиночеством и поиском понимания.

9. B. "Черный человек" – одна из самых мистических и глубоких поэм Есенина, где поэт ведет диалог со своим темным двойником, воплощающим его внутренние терзания и противоречия.

10. B. "Я обманывать себя не стану" – стихотворение, в котором поэт размышляет о своем пути, признает ошибки, но смотрит в будущее, не желая держаться за прошлое.

Результаты

0-3 правильных ответа: отличный повод перечитать Есенина! Его мир ждет вас.

4-7 правильных ответов: вы неплохо знакомы с творчеством поэта. Продолжайте открывать его для себя!

8-10 правильных ответов: вы настоящий знаток Сергея Есенина! Его стихи живут в вашем сердце.

Надеемся, этот тест подарил вам приятные минуты и вдохновил на новые встречи с великим русским поэтом!

3 октября 2025, 11:22
Сергей Есенин. Фото: Wiikipedia.ru
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

