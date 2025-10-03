Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки?

Вопросы
Вопрос 1:
"Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком."
A. "Клен ты мой опавший"
B. "Не жалею, не зову, не плачу"
C. "Отговорила роща золотая"
D. "Гой ты, Русь, моя родная"
Вопрос 2:
"Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот же синий ласковый свет."
A. "Письмо к женщине"
B. "Черный человек"
C. "Письмо матери"
D. "Исповедь хулигана"
Вопрос 3:
"Сыпь, гармоника! Скука… Скука…
Гармонист! Лей в кровь тоску!..
Ну за что мне такая мука?..
Я ж не милый, не пригожий, не лгу."
A. "Москва кабацкая"
B. "Исповедь хулигана"
C. "Дай, Джим, на счастье лапу мне"
D. "Заметался пожар голубой"
Вопрос 4:
"Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым."
A. "Отговорила роща золотая"
B. "Не жалею, не зову, не плачу"
C. "Мы теперь уходим понемногу"
D. "Клен ты мой опавший"
Вопрос 5:
"Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа…
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза."
A. "Русь Советская"
B. "Русь уходящая"
C. "Гой ты, Русь, моя родная"
D. "Запели тесаные дроги"
Вопрос 6:
"До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди."
A. "До свиданья, друг мой, до свиданья"
B. "Я обманывать себя не стану"
C. "Клен ты мой опавший"
D. "Пускай ты выпита другим"
Вопрос 7:
"Что мне с песен? Ведь поэт я.
Что мне с ласки? Ведь и так я —
Как трава – твоя Шаганэ,
Как листок – твоя Шаганэ!"
A. "Песнь о собаке"
B. "Шаганэ ты моя, Шаганэ"
C. "Персидские мотивы"
D. "Зарянка"
Вопрос 8:
"Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду."
A. "Песнь о собаке"
B. "Собаке Качалова"
C. "Корова"
D. "Я покинул родимый дом"
Вопрос 9:
"Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разнеслась."
A. "Исповедь хулигана"
B. "Черный человек"
C. "Письмо к женщине"
D. "Я обманывать себя не стану"
Вопрос 10:
"Я обманывать себя не стану,
Но и жить прошлым не хочу.
Для меня прошлое – просто рана,
А будущее – словно луч."
A. "Не жалею, не зову, не плачу"
B. "Я обманывать себя не стану"
C. "Письмо к женщине"
D. "Русь Советская"
Правильные ответы
1. C. "Отговорила роща золотая" – одно из самых известных стихотворений Есенина, пронизанное осенней грустью и философскими размышлениями о быстротечности жизни.
2. C. "Письмо матери" – трогательное обращение к матери, полное сыновней любви, тоски по дому и раскаяния за скитальческую жизнь.
3. B. "Исповедь хулигана" – смелый и дерзкий образ лирического героя, пытающегося найти свое место в новом мире, но все еще тоскующего по деревенской простоте.
4. B. "Не жалею, не зову, не плачу" – еще одно философское стихотворение о принятии неизбежности старения и быстротечности молодости, но без отчаяния, а с мудрым смирением.
5. C. "Гой ты, Русь, моя родная" – одно из самых патриотичных и лирических стихотворений Есенина, воспевающее красоту и величие русской природы и родного края.
6. A. "До свиданья, друг мой, до свиданья" – знаменитое предсмертное стихотворение, написанное кровью. Полное загадок и прощальной нежности, оно навсегда осталось одним из самых трагических произведений поэта.
7. B. "Шаганэ ты моя, Шаганэ" – часть цикла "Персидские мотивы", посвященное реальной женщине (или собирательному образу), написанное под впечатлением от путешествия по Востоку.
8. B. "Собаке Качалова" – теплое и философское обращение к собаке актера Василия Качалова, наполненное одиночеством и поиском понимания.
9. B. "Черный человек" – одна из самых мистических и глубоких поэм Есенина, где поэт ведет диалог со своим темным двойником, воплощающим его внутренние терзания и противоречия.
10. B. "Я обманывать себя не стану" – стихотворение, в котором поэт размышляет о своем пути, признает ошибки, но смотрит в будущее, не желая держаться за прошлое.
Результаты
0-3 правильных ответа: отличный повод перечитать Есенина! Его мир ждет вас.
4-7 правильных ответов: вы неплохо знакомы с творчеством поэта. Продолжайте открывать его для себя!
8-10 правильных ответов: вы настоящий знаток Сергея Есенина! Его стихи живут в вашем сердце.
Надеемся, этот тест подарил вам приятные минуты и вдохновил на новые встречи с великим русским поэтом!