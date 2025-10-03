Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен"

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их
Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны
Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе
"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Пятница 3 октября

09:42Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен" 08:37Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме? 06:09Анжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года 03:11Мечтаете о самом преданном друге? Кинологи назвали 8 идеальных пород-компаньонов 00:28День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье 21:02Туроператор раскрыла самые эффективные лайфхаки для экономии на отпуске 20:41На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов 19:49Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье 18:32Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости 16:51Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы 16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование 14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе 12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает 09:02Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи 08:26Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь 06:17Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв 03:40Где на пенсии дышится легко: 7 городов России для здоровья и душевного покоя 00:18Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год 23:20Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты 21:05Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков 20:11Терапевт назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника 19:1358-летняя Памела Андерсон вышла в свет с рыжими волосами на Неделе моды в Париже 17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой
Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен"
132

Октябрь 2025 года обещает быть месяцем, когда небо над головой не даст скучать. Нас ждут сразу несколько ярких астрономических событий, которые, по мнению астрологов, могут повлиять на наше настроение, внутреннее состояние и даже на ход повседневных дел. Это время, когда стоит внимательнее присмотреться к небесам и прислушаться к себе, чтобы использовать энергию этого периода для личной пользы.

7 октября: Суперлуние и время завершений

Начало месяца, 7 октября, принесет нам полнолуние, да еще и необычное – оно будет суперлунием. Это значит, что Луна окажется в самой близкой точке к Земле, и мы увидим ее крупнее и ярче обычного. Астрономы ценят такие моменты за их красоту, а астрологи считают полнолуние временем, когда завершаются старые циклы. Это хороший период для того, чтобы подвести итоги, закончить начатые дела и очистить свой путь перед новыми свершениями. Эмоции в такие дни могут быть сильнее, а интуиция обостряться.

8 октября: метеорный поток Дракониды — привет от кометы

Сразу после суперлуния, в ночь с 8 на 9 октября, ожидается пик метеорного потока Дракониды. Это космическое явление связано с кометой Джакобини-Циннера. Иногда Дракониды устраивают настоящие "звездные дожди", когда в небе мелькают сотни метеоров в час. Однако в 2025 году яркий свет суперлуния может помешать полноценному наблюдению. Тем не менее, если оказаться в месте, где мало городского света, есть шанс увидеть это небесное представление.

20–21 октября: яркие Ориониды в ночном небе

Позже в месяце, с 20 по 21 октября, нас ждет еще один метеорный поток – Ориониды. Это "осколки" знаменитой кометы Галлея. В этот период в час можно увидеть до двадцати падающих звезд. И здесь есть отличная новость для всех любителей ночного неба: пик Орионид приходится на новолуние. Это значит, что Луна не будет мешать наблюдениям, создавая идеальные условия для любования потоком, особенно в часы между полуночью и рассветом.

25 октября: танец Луны и Антареса — время перемен

25 октября произойдет редкое астрономическое событие: Луна закроет собой яркую красную звезду Антарес, находящуюся в созвездии Скорпиона. Это явление, называемое покрытием, будет видно в основном в Южной Америке и Антарктиде. С точки зрения астрологии, такие моменты символизируют трансформацию и глубокие изменения. Антарес считается звездой с мощной энергией, и ее "встреча" с Луной может указывать на период, когда что-то старое уходит, чтобы дать дорогу новому.

29 октября: Меркурий зовет к размышлениям

В конце месяца, 29 октября, Меркурий достигнет своей максимальной восточной элонгации. Это означает, что планета будет находиться на наибольшем угловом расстоянии от Солнца и станет видимой на вечернем небе сразу после его захода. Из-за низкого положения над горизонтом и городского светового загрязнения наблюдения могут быть непростыми. Но для тех, кто найдет подходящее место, откроется возможность увидеть эту планету. Астрологи связывают этот период с размышлениями и планированием будущего.

Как использовать энергию октября

Астрологические рекомендации сходятся в одном: октябрь 2025 года будет временем важных событий и изменений. Полнолуние и суперлуние могут усилить наши чувства, помогая разобраться в старых делах. Метеорные потоки способны подарить вдохновение и новые идеи. А покрытие Антареса Луной – это символический призыв к глубоким трансформациям, чтобы расчистить путь для чего-то нового. Меркурий в элонгации – хороший повод для осмысления и построения планов.

Этот месяц – прекрасная возможность прислушаться к себе, завершить незавершенное, открыться новым возможностям и позволить космическим ритмам направить вас к личному росту и переменам.

3 октября 2025, 09:42
Фото сгенерировано в Шедеврум
Ухо – удивительный и сложный орган, который позволяет нам слышать множество звуков вокруг. Но, помимо этой основной задачи, иногда по его внешнему виду можно заметить признаки, которые указывают на возможные проблемы со здоровьем. Это не значит, что уши заменяют врача, но они могут стать важной подсказкой. Важно уметь распознать эти сигналы и вовремя обратиться к специалисту для обследования. Прежде чем мы углубимся в детали, давайте коротко вспомним, как работает наш слух.

Известный австралийский астролог Анжела Перл, чьи прогнозы всегда вызывают живой интерес, уже составила свой гороскоп на октябрь 2025 года. И, как она утверждает, для некоторых знаков второй месяц осени станет временем невероятной удачи. В перечень счастливых событий для этих везунчиков вошли не только успехи в карьере и личной жизни, но и общее улучшение самочувствия.

Если ваша главная мечта – верный друг, который будет встречать у двери, утешать в грустные минуты и следовать за вами тенью, то вы ищете собаку-компаньона. Рассказываем о 8 породах, которые славятся своей невероятной преданностью и любовью к человеку. Кинологи выделяют восемь пород, которые славятся своей невероятной нежностью и преданностью.

Каждый день в народном календаре наших предков был наполнен особым смыслом, приметами и правилами. 3 октября – не исключение. В этот день православная церковь чтит память мученика Евстафия (Астафия) Плакиды, а в народе его прозвали Астафий Ветряк. Название говорит само за себя: главным хозяином дня считался ветер — могучая, непредсказуемая и мистическая сила.

Отпуск – это время, когда мы можем отдохнуть от повседневной суеты и насладиться новыми впечатлениями. Однако, планируя путешествие, многие сталкиваются с вопросом, как сделать его максимально экономичным.

