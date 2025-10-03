День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Четверг 2 октября

00:28День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье 21:02Туроператор раскрыла самые эффективные лайфхаки для экономии на отпуске 20:41На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов 19:49Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье 18:32Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости 16:51Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы 16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование 14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе 12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает 09:02Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи 08:26Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь 06:17Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв 03:40Где на пенсии дышится легко: 7 городов России для здоровья и душевного покоя 00:18Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год 23:20Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты 21:05Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков 20:11Терапевт назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника 19:1358-летняя Памела Андерсон вышла в свет с рыжими волосами на Неделе моды в Париже 17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа
День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье

День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье
133

Каждый день в народном календаре наших предков был наполнен особым смыслом, приметами и правилами. 3 октября – не исключение. В этот день православная церковь чтит память мученика Евстафия (Астафия) Плакиды, а в народе его прозвали Астафий Ветряк.

Название говорит само за себя: главным хозяином дня считался ветер — могучая, непредсказуемая и мистическая сила. По его поведению судили о погоде на ближайшие месяцы, о будущем урожае и даже о судьбе. Чтобы не разгневать стихию и не навлечь на себя беду, люди строго придерживались определенных запретов.

Главные запреты Астафьева дня: что нельзя делать ни в коем случае

Считалось, что 3 октября ветер может не только принести холода, но и "выдуть" из дома и жизни все самое ценное: здоровье, достаток, семейное счастье и удачу. Поэтому большинство запретов было связано именно с ним.

Стирать и вывешивать белье на улицу. Это самый главный и строгий запрет дня. Наши предки верили, что ветер, играя с мокрой тканью, может "зацепить" и унести с собой здоровье того, кто носит эту одежду. Особенно опасным считалось стирать постельное белье — это сулило болезни и бессонницу.

Вытряхивать ковры, половики и матрасы. По той же причине запрещалось выбивать и вытряхивать пыль из домашних вещей. Считалось, что вместе с пылью из дома улетит финансовое благополучие и семейная гармония. Дом в этот день должен был стать тихой гаванью, из которой ничего не "уходит" наружу.

Держать окна и двери настежь. В день, когда ветер особенно силен, открытые окна и двери считались порталом для нечистой силы, болезней и ссор, которые стихия могла "задуть" в жилище. Дом старались держать закрытым, сохраняя в нем тепло и покой.

Рассказывать о своих планах и хвастаться. "Не бросай слов на ветер" — эта поговорка 3 октября обретала буквальный смысл. Люди верили, что ветер услышит любые планы, мечты или хвастовство, подхватит их и развеет, не дав им сбыться. Все важные замыслы держали при себе.

Давать в долг деньги или вещи. Любые предметы или деньги, отданные из дома в этот день, могли "уйти с ветром" — то есть, их могли не вернуть, а вместе с ними из дома могла уйти и удача.

Мыть голову. Этот запрет связан с верой в то, что "пустая" или "легкая" голова после мытья может наполниться дурными, ветреными мыслями, которые приведут к необдуманным поступкам и ошибкам.

Принимать подарки от малознакомых людей. Считалось, что в этот день через подарок можно передать свои несчастья и болезни, которые "ветром надуло". К любым подношениям относились с большой осторожностью.

Что же нужно делать 3 октября?

Этот день был не только временем запретов, но и временем наблюдений. Вся жизнь строилась вокруг главной приметы — направления ветра:

Южный ветер дул к теплу и хорошему урожаю озимых в следующем году.

Северный ветер — к скорым и сильным холодам.

Западный — к дождям и сырости.

Восточный — к ясной и сухой погоде, к "ведру".

В этот день было принято завершать работы в огороде, убирать последние кочаны капусты. Мужчины утепляли дома, проверяли крыши и окна, готовя жилище к приближающейся зиме.

Вечер проводили в кругу семьи, в тишине и спокойствии, стараясь не шуметь и не ссориться, чтобы не привлекать внимание бушующей стихии.

Конечно, сегодня мы можем относиться к этим правилам с улыбкой. Но за ними стоит глубокая мудрость наших предков: умение жить в гармонии с природой, уважать ее силы и находить в ее знаках подсказки для своей жизни.

3 октября 2025, 00:28
Фото: freepik.com
