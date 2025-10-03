День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье

Название говорит само за себя: главным хозяином дня считался ветер — могучая, непредсказуемая и мистическая сила. По его поведению судили о погоде на ближайшие месяцы, о будущем урожае и даже о судьбе. Чтобы не разгневать стихию и не навлечь на себя беду, люди строго придерживались определенных запретов.
Главные запреты Астафьева дня: что нельзя делать ни в коем случае
Считалось, что 3 октября ветер может не только принести холода, но и "выдуть" из дома и жизни все самое ценное: здоровье, достаток, семейное счастье и удачу. Поэтому большинство запретов было связано именно с ним.
Стирать и вывешивать белье на улицу. Это самый главный и строгий запрет дня. Наши предки верили, что ветер, играя с мокрой тканью, может "зацепить" и унести с собой здоровье того, кто носит эту одежду. Особенно опасным считалось стирать постельное белье — это сулило болезни и бессонницу.
Вытряхивать ковры, половики и матрасы. По той же причине запрещалось выбивать и вытряхивать пыль из домашних вещей. Считалось, что вместе с пылью из дома улетит финансовое благополучие и семейная гармония. Дом в этот день должен был стать тихой гаванью, из которой ничего не "уходит" наружу.
Держать окна и двери настежь. В день, когда ветер особенно силен, открытые окна и двери считались порталом для нечистой силы, болезней и ссор, которые стихия могла "задуть" в жилище. Дом старались держать закрытым, сохраняя в нем тепло и покой.
Рассказывать о своих планах и хвастаться. "Не бросай слов на ветер" — эта поговорка 3 октября обретала буквальный смысл. Люди верили, что ветер услышит любые планы, мечты или хвастовство, подхватит их и развеет, не дав им сбыться. Все важные замыслы держали при себе.
Давать в долг деньги или вещи. Любые предметы или деньги, отданные из дома в этот день, могли "уйти с ветром" — то есть, их могли не вернуть, а вместе с ними из дома могла уйти и удача.
Мыть голову. Этот запрет связан с верой в то, что "пустая" или "легкая" голова после мытья может наполниться дурными, ветреными мыслями, которые приведут к необдуманным поступкам и ошибкам.
Принимать подарки от малознакомых людей. Считалось, что в этот день через подарок можно передать свои несчастья и болезни, которые "ветром надуло". К любым подношениям относились с большой осторожностью.
Что же нужно делать 3 октября?
Этот день был не только временем запретов, но и временем наблюдений. Вся жизнь строилась вокруг главной приметы — направления ветра:
Южный ветер дул к теплу и хорошему урожаю озимых в следующем году.
Северный ветер — к скорым и сильным холодам.
Западный — к дождям и сырости.
Восточный — к ясной и сухой погоде, к "ведру".
В этот день было принято завершать работы в огороде, убирать последние кочаны капусты. Мужчины утепляли дома, проверяли крыши и окна, готовя жилище к приближающейся зиме.
Вечер проводили в кругу семьи, в тишине и спокойствии, стараясь не шуметь и не ссориться, чтобы не привлекать внимание бушующей стихии.
Конечно, сегодня мы можем относиться к этим правилам с улыбкой. Но за ними стоит глубокая мудрость наших предков: умение жить в гармонии с природой, уважать ее силы и находить в ее знаках подсказки для своей жизни.