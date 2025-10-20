Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности.

В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию. По словам специалиста, стагнация является серьезным врагом для умственной активности, поэтому необходимо использовать все доступные органы чувств: слух, зрение, обоняние и осязание.

Коржаева подчеркнула, что важно не только воспринимать информацию, но и уметь ее анализировать. Позитивное мышление играет ключевую роль в этом процессе, отмечает RidLife. Однако важно избегать самообмана и ложных установок, которые могут затруднить восприятие реальности. Такой осознанный подход открывает новые горизонты и возможности для личностного роста.

Для поддержания умственной активности нейропсихолог рекомендует регулярно заниматься умственными упражнениями. Это могут быть кроссворды, игры типа тетриса или карточные игры. Чтение книг также является отличным способом тренировки мозга. Эти занятия помогают не только развивать память, но и улучшать концентрацию.

Ирина Коржаева объяснила, что разные области мозга отвечают за различные функции: так, область Брока связана с речью, а височные доли — с музыкальными способностями. Поэтому для тех, кто испытывает трудности с речью, пение может стать полезным упражнением. Также она предлагает комбинировать физические нагрузки с умственными задачами: например, можно бегать и одновременно читать стихи или готовить еду и решать арифметические задачи.

Дуальные практики, при которых обе стороны тела выполняют разные действия одновременно, также оказываются эффективными. Например, одна рука может писать, а другая — рисовать. Такие упражнения способствуют улучшению координации и активизации мозга. Кроме того, Коржаева советует не забывать о мечтах и внутреннем повествовании — это помогает развивать воображение и креативность.

В заключение нейропсихолог отметила, что нейротренажеры, которые объединяют когнитивные и физические задачи, являются особенно полезными для развития памяти и общего состояния ума. Эти методы помогают не только улучшить запоминание информации, но и способствуют гармоничному развитию личности в целом. Регулярная практика простых упражнений может значительно повысить эффективность работы мозга и улучшить качество жизни.