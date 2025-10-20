Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью

В последние месяцы рынок жилой недвижимости в России сталкивается с серьезными вызовами.

Эксперт по финансам и бизнес-аналитик Дмитрий Трепольский в интервью для «Газеты.Ru» прогнозирует, что вторичные квартиры в стране подешевеют на 1−2% в ноябре по сравнению с октябрем. Это снижение связано с продолжающейся стагнацией на рынке и высокой ключевой ставкой Центрального банка, которая на данный момент составляет 17%.

Причины снижения цен на вторичном рынке

Ключевым фактором, влияющим на стоимость жилья, является высокая ставка по ипотечным кредитам. В условиях такой ставки большинство потенциальных покупателей не могут позволить себе приобрести жилье, что приводит к снижению спроса. Трепольский отмечает, что в ноябре 2025 года можно ожидать углубления стагнации на рынке жилой недвижимости. В частности, вторичный рынок будет испытывать наиболее заметное снижение цен из-за отсутствия поддержки со стороны льготных программ.

Сравнивая текущую ситуацию с предыдущими осенними месяцами, эксперт указывает на ускорение снижения цен. Если в сентябре-октябре наблюдалась незначительная стагнация с изменением цен в пределах −0,5%, то в ноябре это снижение может составить 1−2%.

Разные типы квартир и их ценовые колебания

По прогнозам Трепольского, однокомнатные квартиры окажутся наиболее устойчивыми к снижению цен, с падением стоимости всего на 0,5−1%. Двухкомнатные квартиры могут подешеветь на 1,5−2%, а трехкомнатные и более крупные квартиры ожидают более значительное снижение — до 4%. Это связано с их высокой стоимостью и малым числом покупателей на рынке.

Ситуация на первичном рынке недвижимости

На первичном рынке ситуация будет более сложной. Трепольский уточняет, что застройщики будут стараться удерживать официальные цены, однако активно использовать скрытые скидки для привлечения покупателей. Заявленные цены в прайс-листах могут измениться незначительно — от −0,2 до +0,3%. Однако реальная стоимость покупки может быть ниже благодаря различным маркетинговым инструментам.

Например, субсидирование ипотечной ставки может снизить ежемесячный платеж на 15−20%. Акции вроде «отделка в подарок» или "паркинг за полцены" могут предоставить покупателю выгоду в размере 5−12% от стоимости квартиры. В итоге суммарный размер таких "неценовых" скидок может достигать 15% от официальной цены.

Разрыв в стоимости между первичным и вторичным жильем

Трепольский также обращает внимание на разрыв в стоимости квадратного метра между первичным и вторичным жильем. По данным ЦБ РФ, этот разрыв уже превышает 50−60% в среднем по стране и, по прогнозам эксперта, может вырасти еще на 2−3 процентных пункта к ноябрю.