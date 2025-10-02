Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 2 октября

Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье

Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье
147

Ситуация на рынке недвижимости в России продолжает оставаться непростой.

По данным экспертов, в 29 регионах страны существует риск падения цен на новостройки. Это связано с несколькими факторами, включая отмену льготной ипотеки и рост ставок по рыночным кредитам на жилье. В результате на рынке новостроек образовался избыток предложения, что создает угрозу для стоимости жилья.

Избыток предложения на рынке новостроек

Согласно информации, предоставленной институтом развития "Дом.РФ", в 29 из 87 регионов, где активно ведется строительство новых домов, наблюдается затоваривание. Это означает, что соотношение распроданности и стройготовности в этих субъектах оказалось ниже 60 процентов. Данная тенденция вызывает опасения у экспертов, так как низкий уровень распроданности может привести к снижению цен на жилье.

Одним из самых тревожных примеров является ситуация в Чеченской Республике, где уровень распроданности новостроек составляет всего 5 процентов при объемах строительства 395,4 тысячи квадратных метров. Это говорит о том, что большинство новых объектов остаются незанятыми, что создает дополнительные риски для застройщиков и потенциальных покупателей.

Похожие тенденции наблюдаются и в других регионах Кавказа. В Республике Ингушетия уровень распроданности составляет 12 процентов при строительстве 12,4 тысячи квадратных метров. Карачаево-Черкесская Республика демонстрирует 21 процент при объемах в 287,8 тысячи квадратных метров, а Кабардино-Балкарская Республика — 31 процент при строительстве 573,1 тысячи квадратных метров. Эти данные подчеркивают общую проблему избытка предложения в данном регионе.

Причины падения цен на жилье

Отмена льготной ипотеки стала одним из ключевых факторов, способствующих падению спроса на новостройки. Льготные программы позволяли многим россиянам приобретать жилье на более выгодных условиях, однако их прекращение негативно сказалось на покупательской активности. В сочетании с ростом ставок по рыночным кредитам это создало ситуацию, когда потенциальные покупатели отказываются от покупки жилья или откладывают свои планы.

Кроме того, экономическая нестабильность и неопределенность в стране также влияют на рынок недвижимости. Люди становятся более осторожными в своих финансовых решениях и предпочитают не рисковать крупными вложениями в условиях нестабильности.

Перспективы рынка недвижимости

С учетом текущих тенденций, эксперты предсказывают возможное падение цен на жилье в указанных регионах. Это может привести к уменьшению объемов строительства и корректировке ценовых ожиданий как со стороны застройщиков, так и со стороны покупателей.

Покупателям и инвесторам стоит внимательно следить за ситуацией на рынке недвижимости в России. В условиях избытка предложения и растущих рисков падения цен важно принимать обоснованные решения и учитывать все возможные факторы, влияющие на рынок жилья.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2025, 19:49
Фото: Freepik
Лента.ру

Утренняя усталость – это проблема, с которой сталкиваются многие люди. Часто мы списываем ее на недостаток сна или стресс, но новая исследовательская работа ученых Университета Коннектикута указывает на еще одну важную причину: недостаток жидкости в организме.

