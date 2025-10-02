Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 2 октября

Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости

Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости
140

Утренняя усталость – это проблема, с которой сталкиваются многие люди.

Часто мы списываем ее на недостаток сна или стресс, но новая исследовательская работа ученых Университета Коннектикута указывает на еще одну важную причину: недостаток жидкости в организме. Результаты исследования, опубликованные в журнале SN Comprehensive Clinical Medicine, открывают новые горизонты для понимания связи между гидратацией и качеством сна.

Исследование и его результаты

В исследовании приняли участие 18 студентов-мужчин, которые в течение четырех дней придерживались различных режимов потребления жидкости. Ученые наблюдали за тем, как уровень гидратации влияет на качество сна и общее самочувствие участников. В состоянии хорошей гидратации студенты засыпали быстрее и просыпались более бодрыми. Напротив, при легком обезвоживании они спали дольше — в среднем на час больше, но при этом испытывали трудности с засыпанием и сообщали о выраженной усталости по утрам.

Для оценки уровня гидратации ученые использовали несколько методов, включая анализ цвета и состава мочи, а также измерение изменений массы тела. Эти данные подтвердили наличие прямой связи между количеством потребляемой жидкости и качеством сна.

Влияние обезвоживания на организм

Авторы исследования подчеркивают, что даже легкая степень обезвоживания является распространенной проблемой в повседневной жизни многих людей. Это может объяснять не только чувство разбитости по утрам, но и трудности с ночным отдыхом. В условиях современного ритма жизни, когда люди часто забывают пить воду, такая проблема становится особенно актуальной.

Обезвоживание может оказывать негативное воздействие на различные системы организма, включая когнитивные функции и общее самочувствие. Поэтому поддержание оптимального уровня гидратации становится важным аспектом заботы о здоровье.

Перспективы дальнейших исследований

Ученые планируют продолжить свои исследования, чтобы лучше понять, как нехватка воды влияет на иммунную систему, особенно у уязвимых групп населения, таких как дети и беременные женщины. Это может привести к новым рекомендациям по гидратации для различных возрастных категорий и групп риска.

Альтернативные методы борьбы с усталостью

Помимо обеспечения достаточного уровня жидкости, исследование также подчеркивает важность правильного питания. Ранее было доказано, что употребление двух золотистых киви в день может снизить уровень стресса и усталости. Эффект оказался сопоставим с приемом капсул витамина C, что свидетельствует о значении витаминов и минералов в рационе.

Утренняя усталость может быть связана не только с недостатком сна или стрессом, но и с уровнем гидратации организма. Поддержание оптимального баланса жидкости является важным шагом к улучшению качества сна и общего самочувствия. Следуя рекомендациям ученых, мы можем значительно повысить свою жизненную энергию и избежать неприятных ощущений по утрам.

2 октября 2025, 18:32
Фото: Freepik
SN Comprehensive Clinical Medicine✓ Надежный источник

Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи

Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование

Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего

Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего
Свежее видео Дженнифер Лопес, в котором знаменитость продемонстрировала свой уход за кожей, вызвало бурю эмоций среди поклонников. Певица, известная своим безупречным внешним видом и харизмой, решила показать свою естественность, однако реакция зрителей оказалась неоднозначной.

Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование

Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование
Семейные отношения и их влияние на здоровье человека – тема, которая интересует ученых и психологов на протяжении многих лет. Недавнее исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета и Университета менеджмента Сингапура, подтвердило важность брака для общего благополучия.

Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота?

Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота?
Некоторые статуэтки из СССР, пылящиеся на полках, сегодня могут стоить целое состояние. Многие из нас помнят уютные серванты, полки которых были уставлены всевозможными сувенирами и фигурками.

Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе

Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе
В мире, где дефицит витаминов (гиповитаминоз) стал распространенной проблемой, понимание сложных взаимодействий становится критически важным. Ведь некорректное сочетание может свести на нет все усилия по поддержанию здоровья и даже ухудшить ситуацию. В сложном механизме человеческого организма каждый элемент играет свою роль, но особой значимостью обладают витамины.

Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз

Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз
Поиск секрета счастливых и гармоничных отношений – это извечная задача, над которой бьются психологи, коучи и сами влюбленные. Но что, если ответ на этот вечный вопрос был найден тысячи лет назад одним мудрецом, чьи слова могли бы уберечь бесчисленное количество пар от разочарований и разрывов? Речь идет об Эпиктете — великом стоическом философе, который жил в I-II веках нашей эры.

