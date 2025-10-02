Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 2 октября

16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование 14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе 12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает 09:02Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи 08:26Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь 06:17Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв 03:40Где на пенсии дышится легко: 7 городов России для здоровья и душевного покоя 00:18Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год 23:20Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты 21:05Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков 20:11Терапевт назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника 19:1358-летняя Памела Андерсон вышла в свет с рыжими волосами на Неделе моды в Париже 17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас
118

Свежее видео Дженнифер Лопес, в котором знаменитость продемонстрировала свой уход за кожей, вызвало бурю эмоций среди поклонников.

Певица, известная своим безупречным внешним видом и харизмой, решила показать свою естественность, однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. В своем блоге Дженнифер поделилась роликом, где она наносит уходовые средства на лицо под звуки своей песни "Birthday".

В подписи к видео она написала: "Каждый день мой день рождения", что должно было подчеркнуть ее позитивный настрой и любовь к себе. Однако зрители быстро заметили, что певица использовала фильтры, что вызвало критику в ее адрес.

Многие фанаты выразили недовольство в комментариях, указывая на то, что видео не отражает истинного состояния Джей Ло. Комментарии были резкими: "Здесь нет ничего настоящего", "С десятью фильтрами, конечно, натурально", "Ребят, откройте глаза".

Это не первый раз, когда внешний вид Дженнифер Лопес становится предметом обсуждения. Ранее поклонники активно обсуждали слухи о возможной пластической операции на носу. Однако сама звезда опровергла эти слухи, утверждая, что ее красота — результат правильного ухода и здорового образа жизни. Она постоянно подчеркивает, что стремится выглядеть естественно и не прибегает к хирургическим вмешательствам.

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети

Не меньше внимания, чем ее внешность, вызывает и личная жизнь певицы, отмечает женский журнал Клео.ру. В прошлом году Дженнифер рассталась с Беном Аффлеком, а в начале 2023 года официально развелась с ним. Их история любви считалась одной из самых романтичных в Голливуде: в начале 2000-х они были помолвлены, а спустя два десятилетия вновь сошлись. Однако их отношения вновь закончились расставанием. Лопес позже призналась, что развод стал для нее "лучшим событием", а Аффлек объяснял, что им не удалось прийти к общему взгляду на жизнь.

Таким образом, недавнее видео Дженнифер Лопес стало поводом для обсуждений о настоящей красоте и естественности в эпоху социальных сетей. Несмотря на критику, певица продолжает оставаться одним из самых ярких и влиятельных людей в индустрии. Ее опыт подчеркивает важность принятия себя и своих недостатков, а также показывает, как сложно быть на виду у публики.

2 октября 2025, 16:21
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

Семейные отношения и их влияние на здоровье человека – тема, которая интересует ученых и психологов на протяжении многих лет. Недавнее исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета и Университета менеджмента Сингапура, подтвердило важность брака для общего благополучия.

Некоторые статуэтки из СССР, пылящиеся на полках, сегодня могут стоить целое состояние. Многие из нас помнят уютные серванты, полки которых были уставлены всевозможными сувенирами и фигурками.

В мире, где дефицит витаминов (гиповитаминоз) стал распространенной проблемой, понимание сложных взаимодействий становится критически важным. Ведь некорректное сочетание может свести на нет все усилия по поддержанию здоровья и даже ухудшить ситуацию. В сложном механизме человеческого организма каждый элемент играет свою роль, но особой значимостью обладают витамины.

Поиск секрета счастливых и гармоничных отношений – это извечная задача, над которой бьются психологи, коучи и сами влюбленные. Но что, если ответ на этот вечный вопрос был найден тысячи лет назад одним мудрецом, чьи слова могли бы уберечь бесчисленное количество пар от разочарований и разрывов? Речь идет об Эпиктете — великом стоическом философе, который жил в I-II веках нашей эры.

Как часто мы тратим часы и деньги на уход за лицом, шеей и руками? А ведь есть одна зона, которая порой предательски выдает наш возраст гораздо быстрее, чем все остальные – это наше декольте. Нежные морщинки, нежелательные пятнышки и потеря упругости могут появиться в зоне декольте намного раньше, чем мы ожидаем.

