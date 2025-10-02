Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего

Свежее видео Дженнифер Лопес, в котором знаменитость продемонстрировала свой уход за кожей, вызвало бурю эмоций среди поклонников.

Певица, известная своим безупречным внешним видом и харизмой, решила показать свою естественность, однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. В своем блоге Дженнифер поделилась роликом, где она наносит уходовые средства на лицо под звуки своей песни "Birthday".

В подписи к видео она написала: "Каждый день мой день рождения", что должно было подчеркнуть ее позитивный настрой и любовь к себе. Однако зрители быстро заметили, что певица использовала фильтры, что вызвало критику в ее адрес.

Многие фанаты выразили недовольство в комментариях, указывая на то, что видео не отражает истинного состояния Джей Ло. Комментарии были резкими: "Здесь нет ничего настоящего", "С десятью фильтрами, конечно, натурально", "Ребят, откройте глаза".

Это не первый раз, когда внешний вид Дженнифер Лопес становится предметом обсуждения. Ранее поклонники активно обсуждали слухи о возможной пластической операции на носу. Однако сама звезда опровергла эти слухи, утверждая, что ее красота — результат правильного ухода и здорового образа жизни. Она постоянно подчеркивает, что стремится выглядеть естественно и не прибегает к хирургическим вмешательствам.

Не меньше внимания, чем ее внешность, вызывает и личная жизнь певицы, отмечает женский журнал Клео.ру. В прошлом году Дженнифер рассталась с Беном Аффлеком, а в начале 2023 года официально развелась с ним. Их история любви считалась одной из самых романтичных в Голливуде: в начале 2000-х они были помолвлены, а спустя два десятилетия вновь сошлись. Однако их отношения вновь закончились расставанием. Лопес позже призналась, что развод стал для нее "лучшим событием", а Аффлек объяснял, что им не удалось прийти к общему взгляду на жизнь.

Таким образом, недавнее видео Дженнифер Лопес стало поводом для обсуждений о настоящей красоте и естественности в эпоху социальных сетей. Несмотря на критику, певица продолжает оставаться одним из самых ярких и влиятельных людей в индустрии. Ее опыт подчеркивает важность принятия себя и своих недостатков, а также показывает, как сложно быть на виду у публики.