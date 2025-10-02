Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота?

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Четверг 2 октября

14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе 12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает 09:02Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи 08:26Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь 06:17Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв 03:40Где на пенсии дышится легко: 7 городов России для здоровья и душевного покоя 00:18Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год 23:20Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты 21:05Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков 20:11Терапевт назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника 19:1358-летняя Памела Андерсон вышла в свет с рыжими волосами на Неделе моды в Париже 17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота?

Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота?
107

Некоторые статуэтки из СССР, пылящиеся на полках, сегодня могут стоить целое состояние.

Многие из нас помнят уютные серванты, полки которых были уставлены всевозможными сувенирами и фигурками. Эти милые вещицы, доставшиеся от бабушек и дедушек, порой казались просто частью интерьера, неизменным атрибутом советского быта. Сегодня кто-то хранит их как семейные реликвии, кто-то давно убрал в коробки на антресоли, а кто-то и вовсе считает устаревшим "хламом". Но мало кто догадывается, что некоторые из этих скромных статуэток, когда-то выпускавшихся многотысячными тиражами, сейчас оцениваются коллекционерами в сотни тысяч, а порой и миллионы рублей. Пришло время заглянуть в свой сервант и, возможно, найти там настоящий клад.

Фарфор

В Советском Союзе производство фарфоровых и фаянсовых статуэток было поставлено на широкую ногу. Ведущие заводы, такие как Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ), Дулевский, Конаковский, Вербилковский, выпускали огромное количество изделий. Эти фигурки не просто украшали дома; они отражали дух эпохи, пропагандировали советские ценности, изображали героев труда, спортсменов, персонажей народных сказок, балетных артистов, бытовые сценки и, конечно, животных.

На протяжении десятилетий они были частью повседневной культуры, символом достатка и уюта. Однако со временем, с изменением моды и появлением новых материалов, интерес к ним угас. Но у коллекционеров совсем другое мнение.

Что делает обычную статуэтку бесценной?

Прежде чем бросаться проверять каждую фигурку, стоит понять, какие факторы превращают обычный сувенир в дорогостоящий антиквариат:

  1. Редкость и тираж. Самые ценные экземпляры – это, как правило, малотиражные серии, экспериментальные образцы, фигурки, выпущенные к определенным юбилейным датам или снятые с производства по каким-либо причинам.
  2. Авторство. Наличие клейма известного скульптора или художника значительно повышает стоимость. Например, работы таких мастеров, как Елена Данько, Наталья Данько, Серафим Сухарев, Борис Воробьев, Иван Ризнич, высоко ценятся.
  3. Период выпуска. Особенно востребованы довоенные и ранние послевоенные работы (1920-1950-е годы). Фарфор этого времени часто нес идеологическую нагрузку, отражал значимые исторические события или был выполнен в уникальном стиле.
  4. Сохранность. Идеальное состояние – без сколов, трещин, потертостей, реставраций – критически важно. Даже небольшие дефекты могут снизить цену в разы.
  5. Тематика. Особым спросом пользуются агитационные статуэтки первых советских десятилетий, фигурки на тему "Народы СССР", персонажи цирка, балета, знаковые спортивные сюжеты или редкие животные.
  6. Заводское клеймо. Оно помогает идентифицировать изделие, его возраст и место производства, что является важным фактором для оценки.

Какие "экспонаты" могут скрывать миллионы?

Особенно внимательно стоит присмотреться к следующим категориям:

  • Ранний советский агитационный фарфор (1920-е – 1930-е годы): статуэтки, изображающие рабочих, красноармейцев, пионеров, символы новой власти. Многие из них выпускались на бывшем Императорском фарфоровом заводе (позднее ЛФЗ) и являются настоящими произведениями искусства.
  • Серия "Народы СССР": фигурки, представляющие различные национальности Союза в их традиционных костюмах. Это была очень популярная, но зачастую лимитированная серия.
  • Спортсмены и балерины: некоторые работы, особенно довоенные или выполненные известными скульпторами, посвященные достижениям в спорте или искусстве.
  • Редкие животные и птицы: иногда очень специфические или редкие изображения животных, особенно выполненные с большой детализацией и реализмом.
  • Некоторые образцы ЛФЗ 1940-1950-х годов: несмотря на массовость производства, отдельные модели этого периода, особенно выполненные ведущими художниками, могут представлять большую ценность.

Что делать, если вы нашли потенциальное сокровище?

Если в вашем серванте или на антресолях обнаружилась старинная фарфоровая статуэтка, которая, по вашему мнению, может соответствовать описанным критериям, не спешите ее чистить агрессивными средствами или пытаться реставрировать.

  1. Аккуратно осмотрите: зафиксируйте клеймо на дне (если оно есть), поищите любые повреждения.
  2. Сделайте качественные фотографии: четкие снимки со всех сторон, особенно клейма.
  3. Изучите информацию онлайн: попробуйте найти аналогичные фигурки на аукционах или специализированных форумах коллекционеров.
  4. Обратитесь к экспертам: для точной оценки всегда лучше проконсультироваться с профессиональными искусствоведами или оценщиками антиквариата. Они смогут определить подлинность, редкость и реальную рыночную стоимость.

Не каждая старая статуэтка из СССР окажется бесценной реликвией. Но, возможно, именно ваш дом хранит забытый шедевр, который заслуживает не только бережного отношения, но и очень высокой оценки на современном антикварном рынке. Кто знает, быть может, ваш сервант таит в себе гораздо больше, чем просто ностальгические воспоминания?

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2025, 14:46
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку

Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле?

Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом

Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе

Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе
В мире, где дефицит витаминов (гиповитаминоз) стал распространенной проблемой, понимание сложных взаимодействий становится критически важным. Ведь некорректное сочетание может свести на нет все усилия по поддержанию здоровья и даже ухудшить ситуацию. В сложном механизме человеческого организма каждый элемент играет свою роль, но особой значимостью обладают витамины.

Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз

Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз
Поиск секрета счастливых и гармоничных отношений – это извечная задача, над которой бьются психологи, коучи и сами влюбленные. Но что, если ответ на этот вечный вопрос был найден тысячи лет назад одним мудрецом, чьи слова могли бы уберечь бесчисленное количество пар от разочарований и разрывов? Речь идет об Эпиктете — великом стоическом философе, который жил в I-II веках нашей эры.

Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь

Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь
Как часто мы тратим часы и деньги на уход за лицом, шеей и руками? А ведь есть одна зона, которая порой предательски выдает наш возраст гораздо быстрее, чем все остальные – это наше декольте. Нежные морщинки, нежелательные пятнышки и потеря упругости могут появиться в зоне декольте намного раньше, чем мы ожидаем.

Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает

Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает
В обществе принято считать, что абьюзер – это почти всегда мужчина. Этот стереотип настолько силен, что многие мужчины, находясь в токсичных отношениях, годами не могут распознать, что стали жертвой психологического насилия со стороны своей партнерши. Однако психологи бьют тревогу: эмоциональный абьюз не имеет пола.

Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи

Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи
То, что еще вчера казалось сюжетом голливудского блокбастера, сегодня стало научным фактом. Ученые впервые в истории смогли создать человеческие эмбрионы, используя клетки взрослой кожи.

Выбор читателей

01/10СрдСтоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку 30/09ВтрЭти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 01/10СрдГороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 01/10СрдДеньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 30/09ВтрСтало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 30/09ВтрОксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания