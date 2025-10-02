Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Четверг 2 октября

12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает 09:02Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи 08:26Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь 06:17Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв 03:40Где на пенсии дышится легко: 7 городов России для здоровья и душевного покоя 00:18Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год 23:20Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты 21:05Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков 20:11Терапевт назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника 19:1358-летняя Памела Андерсон вышла в свет с рыжими волосами на Неделе моды в Париже 17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз

Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз
101

Поиск секрета счастливых и гармоничных отношений – это извечная задача, над которой бьются психологи, коучи и сами влюбленные. Но что, если ответ на этот вечный вопрос был найден тысячи лет назад одним мудрецом, чьи слова могли бы уберечь бесчисленное количество пар от разочарований и разрывов?

Речь идет об Эпиктете — великом стоическом философе, который жил в I-II веках нашей эры. Он не был царем или богачом, напротив — родился рабом. Но его мудрость, выкованная в горниле реальной жизни и личных испытаний, пронзительна и актуальна по сей день.

Если бы пары прислушались к одному его ключевому совету, на свете было бы гораздо больше счастливых союзов.

Главный урок Эпиктета

В основе учения Эпиктета лежит простая, но революционная идея, которую он называл "дихотомией контроля". Она звучит так: "Есть вещи, которые зависят от нас, и вещи, которые от нас не зависят".

Именно в умении различать эти две категории кроется ключ к внутреннему покою и, как следствие, к гармоничным отношениям.

Что зависит от нас? Наши мысли, наши мнения, наши суждения, наши желания, наши действия, наши реакции.

Что не зависит от нас? Погода, чужое мнение, чужие действия, чужие чувства, чужое поведение, события в мире.

Когда мы пытаемся контролировать то, что нам не подвластно, мы неизбежно сталкиваемся с разочарованием, гневом и болью.

Как эта мудрость спасает отношения?

Применяя принцип Эпиктета к партнерским отношениям, мы видим, как много источников конфликтов и недопониманий просто исчезают.

1. Отпустите ожидания от партнера.

Самая большая ловушка в отношениях — это негласный список требований к партнеру. Мы ожидаем, что он будет всегда понимать нас без слов, читать наши мысли, постоянно проявлять любовь именно так, как нам нужно, или изменит свои привычки ради нас. Но поведение, мысли и чувства другого человека — это то, что от нас не зависит.

Не ждите, что ваш партнер всегда будет действовать так, как вы хотите или как вы считаете "правильным". Он — отдельная личность со своим миром. Примите это.

2. Возьмите ответственность за свои реакции.

Ваш партнер сделал то, что вас расстроило? Сказал что-то обидное? Забыл о чем-то важном? Первая реакция — обидеться, обвинить, устроить скандал. Но эти реакции — это то, что зависит от вас.

Вы не можете контролировать, что делает или говорит ваш партнер, но вы можете контролировать свою реакцию на это. Выбрать спокойный разговор вместо вспышки гнева, попытаться понять мотивы вместо осуждения, решить, стоит ли обижаться, или это просто ваше толкование ситуации. Ваша внутренняя реакция находится полностью в вашей власти.

3. Ищите опору внутри себя, а не в партнере.

Многие несчастливые отношения строятся на идее, что партнер должен "сделать меня счастливым" или "заполнить мою пустоту". Это непосильная ноша, которая рано или поздно приводит к разочарованию.

Ваше счастье, ваш покой — это внутреннее состояние, которое зависит от вашего собственного отношения к жизни, а не от внешних обстоятельств или другого человека. Если вы спокойны и довольны собой, вы принесете эту гармонию в отношения, а не будете требовать ее от партнера.

4. Принимайте партнера таким, какой он есть.

Это не значит мириться с тем, что вас разрушает. Но это значит осознать, что вы не можете переделать другого человека.

Выбирая партнера, вы выбираете его со всем пакетом — с достоинствами и недостатками, привычками и особенностями, которые от вас не зависят. Если вы не можете принять его таким, какой он есть, возможно, проблема не в нём, а в ваших необоснованных попытках изменить то, что вам неподвластно.

Помните, мудрость Эпиктета — это не волшебная таблетка, которая мгновенно решит все проблемы. Это скорее компас, указывающий верное направление. Когда оба партнера осознают и применяют этот принцип — фокусируются на том, что зависит от них, и принимают то, что не зависит — отношения перестают быть полем битвы ожиданий и превращаются в пространство для взаимного уважения, понимания и, что самое главное, истинного счастья, основанного на внутренней свободе каждого.

Попробуйте применить эту древнюю мудрость в своих отношениях. Возможно, именно она станет тем самым секретным ингредиентом, которого вам так не хватало.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2025, 12:51
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает

Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь

Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь
Как часто мы тратим часы и деньги на уход за лицом, шеей и руками? А ведь есть одна зона, которая порой предательски выдает наш возраст гораздо быстрее, чем все остальные – это наше декольте. Нежные морщинки, нежелательные пятнышки и потеря упругости могут появиться в зоне декольте намного раньше, чем мы ожидаем.

Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает

Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает
В обществе принято считать, что абьюзер – это почти всегда мужчина. Этот стереотип настолько силен, что многие мужчины, находясь в токсичных отношениях, годами не могут распознать, что стали жертвой психологического насилия со стороны своей партнерши. Однако психологи бьют тревогу: эмоциональный абьюз не имеет пола.

Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи

Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи
То, что еще вчера казалось сюжетом голливудского блокбастера, сегодня стало научным фактом. Ученые впервые в истории смогли создать человеческие эмбрионы, используя клетки взрослой кожи.

Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь

Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь
Миллионы людей каждую ночь ведут эту изнурительную борьбу за сон, но решение может быть гораздо проще и эффективнее, чем вы думаете. Главный враг сна — "включенный" мозгМы привыкли думать, что для сна нужно лишь физически устать.

Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв

Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв
Пока одни борются с осенней хандрой, другие готовятся ловить щедрые подарки судьбы. Звезды назвали трех главных счастливчиков октября, чья жизнь вот-вот кардинально изменится к лучшему. Проверьте, есть ли вы в этом списке избранных. Октябрь 2025 года обещает стать не просто очередным осенним месяцем, а настоящим энергетическим порталом для тех, кто долго и упорно шел к своей цели.

Выбор читателей

01/10СрдСтоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку 30/09ВтрЭти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 01/10СрдДеньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 01/10СрдГороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 30/09ВтрСтало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 30/09ВтрОксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания