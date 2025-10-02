Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Четверг 2 октября

Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи

Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи
167

То, что еще вчера казалось сюжетом голливудского блокбастера, сегодня стало научным фактом.

Ученые впервые в истории смогли создать человеческие эмбрионы, используя клетки взрослой кожи. Это колоссальный прорыв, который открывает совершенно новые горизонты в лечении бесплодия и однажды может подарить шанс на рождение генетически родного ребенка миллионам людей.

Важно сразу отметить: это не клонирование. При клонировании ядро обычной клетки просто пересаживают в яйцеклетку, создавая точную генетическую копию организма. Новый метод гораздо сложнее и изящнее — он имитирует естественный процесс, позволяя получить эмбрион со смесью генов обоих родителей.

Главная загадка природы: как "обмануть" клетку?

Основная сложность заключалась в фундаментальном законе биологии. Каждая клетка нашего тела, будь то клетка кожи или печени, несет двойной, полный набор хромосом (диплоидный). А половые клетки — яйцеклетки и сперматозоиды — несут лишь один, половинный набор (гаплоидный), чтобы при слиянии образовать новый уникальный организм с полным набором.

Задача ученых состояла в том, чтобы заставить ядро обычной клетки кожи "забыть", что у него двойной набор хромосом, и запустить в нем естественный механизм деления, отбросив ровно половину генетического материала.

Изящный эксперимент: шаг за шагом

Процесс, разработанный исследователями, напоминает сложнейшую микрохирургическую операцию:

  • Подготовка "сосуда": сначала ученые взяли донорские яйцеклетки у здоровых женщин и аккуратно удалили из них собственные ядра, превратив их в пустые "контейнеры". Развитие этих яйцеклеток было искусственно остановлено на той самой стадии, когда они готовы к делению хромосом.
  • Пересадка ядра: затем из клетки кожи (фибробласта) другой женщины было извлечено ядро с полным набором хромосом и пересажено в подготовленную "пустую" яйцеклетку.
  • Имитация оплодотворения: это ключевой и самый гениальный этап. Чтобы запустить процесс "сбрасывания" лишних хромосом, специалисты использовали короткие электрические импульсы. Они имитировали естественный сигнал, который яйцеклетка получает в момент контакта со сперматозоидом. Это заставило яйцеклетку "подумать", что оплодотворение уже произошло, и запустить механизм деления хромосом.
  • Финальный этап: после этого "обновленные" яйцеклетки с уже половинным набором хромосом были оплодотворены донорской спермой.

Результаты и взгляд в будущее

К концу эксперимента 9% оплодотворенных яйцеклеток успешно развились до стадии бластоцисты — это небольшой комок клеток, который формируется через 5-6 дней после оплодотворения. Именно бластоцисты переносят в матку при стандартной процедуре ЭКО.

Однако радоваться пока рано. Ученые честно признают, что технология еще очень "сырая". Анализ показал, что получившиеся эмбрионы имели генетические дефекты, поэтому подход в настоящее время слишком незрелый для внедрения в клиническую практику.

Несмотря на это, работа ученых — колоссальный прорыв. Впервые было доказано, что ядро взрослой клетки можно заставить пройти естественный процесс редукции хромосом. Это открывает дверь для будущих исследований, которые однажды могут привести к созданию полноценных яйцеклеток из клеток кожи, что станет настоящим спасением для женщин, потерявших возможность производить собственные.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2025, 09:02
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

