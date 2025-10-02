Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Среда 1 октября

Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год

Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год
80

2 октября по народному календарю – день памяти святых мучеников Трофима, Савватия и Зосимы Соловецких. В народе этот день называли Трофимовские вечерки или Пчелиная девятина, так как святой Зосима считался покровителем пчеловодов.

С этой датой было связано множество традиций и запретов, которые наши предки старались неукоснительно соблюдать, чтобы привлечь в дом удачу, достаток и благополучие, а также не разгневать святых покровителей дня.

Вот главные запреты, которые существовали на 2 октября.

1. Нельзя лениться и бездельничать

Это один из ключевых запретов дня. Считалось, что 2 октября — последний срок, когда нужно убрать ульи на зимовку. Пчеловоды активно трудились, готовили пчелиные домики к холодам. Люди верили, что святой Зосима не любит ленивых и может наказать их плохим урожаем меда в следующем году. Безделье в этот день сулило финансовые трудности и голодную зиму.

2. Нельзя отказывать в гостеприимстве и жадничать

Пчелиная девятина — время щедрости. Главным продуктом на столе был мед. Им угощали родных, соседей и даже случайных прохожих. Считалось, что чем щедрее хозяин будет в этот день, тем слаще и богаче будет его жизнь.

Категорически запрещалось:

Жалеть мед для гостей. Отказ угостить медом мог навлечь на семью болезни и несчастья.

Ходить в гости с пустыми руками. Если вас пригласили, нужно было принести с собой хотя бы небольшой подарок или угощение.

3. Нельзя злиться, ссориться и держать обиду

Как и во многие другие дни народного календаря, 2 октября следовало провести в мире и согласии. Любые ссоры, ругань и выяснение отношений были под строгим запретом. Негативная энергия, по поверьям, могла "отпугнуть" благополучие от дома на целый год. Если у вас была на кого-то обида, этот день считался лучшим временем для примирения.

4. Нельзя долго и пристально смотреть в глаза

Этот необычный запрет был связан с "Трофимовскими вечерками" — временем, когда молодежь собиралась вместе, чтобы присмотреться друг к другу и выбрать пару. Считалось, что в этот день особенно сильны любовные чары и сглазы. Пристальный взгляд мог быть расценен как попытка приворожить или, наоборот, навести порчу на счастливую пару. Поэтому молодые люди старались быть скромными и избегали прямых, долгих взглядов.

5. Нельзя убивать пчел и пауков

Пчела 2 октября считалась священным насекомым. Ее убийство, даже случайное, сулило большие беды. Паук же, по народным поверьям, был символом достатка и хранителем домашнего очага. Увидеть паука в этот день — к хорошим новостям.

Что же нужно было делать 2 октября?

Начать день с ложки меда. Наши предки верили, что съеденный натощак мед в день Зосимы и Савватия дарит здоровье на весь год.

Работать. День следовало посвятить труду: завершить дела в огороде, подготовить дом к зиме, заняться рукоделием.

Искать свою судьбу. Молодежь активно участвовала в "вечерках", где парни выбирали невест, а девушки — женихов. Считалось, что союзы, наметившиеся на Трофима, будут крепкими и счастливыми.

Наши предки внимательно относились к приметам и верили, что соблюдение этих простых правил помогает жить в гармонии с природой и высшими силами. Верить в них или нет — личное дело каждого, но знать о традициях прошлого всегда интересно и поучительно.

2 октября 2025, 00:18
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

