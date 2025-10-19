Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты

Мы всегда думали, что это просто ошибка проектировщиков или отчаянная попытка сэкономить на коридорах.

Если вы жили в хрущевке или бывали в гостях у бабушки, то наверняка помните этот архитектурный квест: чтобы попасть в спальню, нужно пройти через гостиную, где папа смотрит телевизор. Эти проходные комнаты, или "вагончики", казались верхом неудобства.

Но что, если этот лабиринт из дверей был тайным оружием, которое защищало советские семьи от самого страшного — возвращения в коммуналку?

Начнем с простого и очевидного объяснения. Архитекторы 60-х играли в тетрис с квадратными метрами. Типичная "двушка" — это всего 42-45 квадратов. Представьте: нужно втиснуть сюда кухню (5-6 метров), спальню, гостиную. Если еще и выделить 3-4 метра на полноценный коридор, то от "жилой зоны" не останется почти ничего.

Проще было пустить проход прямо через самую большую комнату. Да, неудобно. Зато эти сэкономленные метры можно было отдать под диван, стенку или обеденный стол. Логично? Вполне. Но это лишь верхушка айсберга.

А теперь — самое интересное. Главной мечтой Хрущева было вытащить миллионы людей из бараков и коммуналок, дав каждой семье собственный, пусть и крошечный, уголок. Великая цель. Но на местах начался саботаж.

Чиновники в регионах, чтобы побыстрее отчитаться о выполнении плана, начали мухлевать. Они брали новенькие квартиры и снова превращали их в коммуналки, подселяя в одну "двушку" две, а то и три разные семьи. Представляете отчаяние людей? Только получили ключи от своего дома — и вот вам, пожалуйста, соседи на кухне.

И тут архитекторы придумали гениальный ход. Они начали массово проектировать квартиры с проходными комнатами.

Как это работало? По закону того времени, чтобы подселить в квартиру вторую семью, ей нужно было выделить изолированную жилую площадь. А проходная комната, по документам, таковой не являлась. Ведь в нее нельзя было попасть, не пройдя через другую комнату. Это был юридический тупи.

Если в квартире была хотя бы одна проходная комната, чиновник не мог по закону "нарезать" ее на части и вручить ордер еще одной семье. Все, квартира считалась неделимой.

Так что в следующий раз, проходя через гостиную в старой хрущевке, не ругайте архитекторов. Эта странная и неудобная планировка была не ошибкой, а настоящей "защитной грамотой". Она не просто экономила место — она гарантировала советской семье самое ценное, что у них тогда появилось: право на личное пространство и дверь, которую можно закрыть за собой, не боясь внезапного появления соседей.

19 октября 2025, 18:43
Фото: freepik.com
