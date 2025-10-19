Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Воскресенье 19 октября

15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме

Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме
74

История Ли Вея, старого китайского отца, который посвятил свою жизнь детям, полна горькой иронии.

Когда старик Ли Вей, наконец, переехал к старшему сыну, чтобы насладиться заслуженной заботой, он почувствовал себя не опорой и отрадой, а невидимой обузой. Отчаянный и обиженный, он отправился к мудрецу Конфуцию, чтобы узнать, почему его жертвы не принесли ему ожидаемого счастья.

Конфуций преподал ему урок, который сложно принять, но необходимо понять: настоящую любовь и уважение нельзя требовать; их можно только взрастить, уважая свободу и пространство близких.

Боль одиночества в переполненном доме

Ли Вей провел всю жизнь, обеспечивая и воспитывая семью, веря, что старость станет временем душевного общения. Однако, поселившись в доме сына, он столкнулся с холодной реальностью. Дети и внуки были вечно заняты, их разговоры с отцом стали формальными, а в глазах он видел лишь терпеливую снисходительность.

Охваченный обидой и тоской, старик нашел Конфуция в саду.

"Учитель, я всю жизнь заботился о своей семье. Почему же теперь, живя рядом с детьми, я чувствую себя невидимым и обузой?" — спросил он.

Урок реки и вазы

Конфуций не стал утешать Ли Вея, а предложил метафорический урок, касающийся границ в отношениях. Мудрец указал на вазу, наполненную водой: "Что будет, если наполнить ее до краев?" Ли Вей ответил: "Вода перельется".

"Так же и в отношениях", — пояснил Конфуций. — "Когда мы пытаемся занять чужое пространство, возникает дисбаланс. Ты построил дом для своих детей, а теперь хочешь быть в нем центром, хотя у них уже своя жизнь".

Затем мудрец указал на текущую реку: "Река никогда не возвращается к своему истоку, она течет к океану. Так и дети. Ты вырастил их для их собственного пути, а не для того, чтобы они шли твоим".

Любовь, которую пытаются удержать силой

Старик начал осознавать свою ошибку: он ожидал, что его жертвы и забота дадут ему гарантию ответной любви и постоянного внимания. Он требовал от детей не любви, а выполнения долга, основанного на его прошлых заслугах.

Конфуций пояснил: "Чем сильнее ты сжимаешь горсть песка, тем быстрее он утекает сквозь пальцы. Так же и с близкими. Любовь, которую пытаются удержать силой, превращается в тяжелую обязанность".

Старость как время новых открытий

Поняв, что вся его идентичность сводилась к роли кормильца, Ли Вей осознал, что у него нет своей собственной жизни. Конфуций дал ему горсть семян и сказал: "Пока есть жизнь, есть что исследовать. Старость — это не время ожидания, а время новых открытий".

Ли Вей принял этот совет. Он переехал жить возле храма, начал помогать ученикам в саду и делиться жизненным опытом. Он обрел новую цель и покой, независимый от ожиданий своих детей. Постепенно его стали уважать и называть "мастером Ли".

Настоящая любовь приходит со свободой

Спустя время, сын, почувствовав, что отец перестал нуждаться в его опеке и обрел внутреннюю гармонию, прислал ему письмо с просьбой приехать в гости. На этот раз Ли Вея встретили с искренней радостью и теплотой. Он приехал не как требующий внимания старик, а как самодостаточный человек. Между ними впервые за долгое время состоялся спокойный и глубокий разговор.

Ли Вей наконец понял главный урок: счастье в старости заключается не в том, чтобы быть центром жизни детей, а в том, чтобы иметь свою собственную, полноценную жизнь. Только дав детям свободу, он вернул в их отношения искреннюю, не обремененную долгом, любовь.

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2025, 15:32
Фото сгенерировано в Шедеврум
ProГород✓ Надежный источник

По теме

Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения?

Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников

Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников
Разбираемся, как сократить скрытые расходы. Электрическая духовка — незаменимый помощник на кухне, но ее энергопотребление шокирует.

Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой

Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой
Наши предки верили: то, как человек проведет 19 октября, определит его финансовое положение на весь следующий год. День Фомы считался поворотным моментом, когда заканчивались осенние работы и подводился итог урожаю.

6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы

6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы
Многие повседневные дела мы продолжаем выполнять не по необходимости, а из-за давления общества или страха осуждения. Насколько много действий мы совершаем просто по инерции? Дом должен быть местом отдыха, а не филиалом музея.

Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей

Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей
Советский Союз часто описывают как идеальную утопию, но реальность была куда более суровой: жизнь граждан регулировалась таким количеством строгих и порой абсурдных законов, что попасть в тюрьму можно было буквально за горсть зерна или задержку на работу в пять минут. Поклонники СССР, ностальгируя, вспоминают о равенстве, дружбе и социальной справедливости.

Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность

Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность
Почки – это главные фильтры организма, регулирующие баланс веществ и кислотности. Многие препараты, которые мы привыкли принимать, могут нанести этим органам серьезный ущерб.

Выбор читателей

17/10ПтнДоктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 17/10ПтнОдна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 18/10СбтОпасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 17/10ПтнПравило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 18/10СбтЧто нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы