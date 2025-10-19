Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Воскресенье 19 октября

08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой

Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой
108

Наши предки верили: то, как человек проведет 19 октября, определит его финансовое положение на весь следующий год.

День Фомы считался поворотным моментом, когда заканчивались осенние работы и подводился итог урожаю. Именно в это время люди проверяли свои амбары и кладовки. Отсутствие запасов в день Фомы означало одно: бедность и голод впереди.

Чтобы не лишиться достатка, 19 октября соблюдали строгие правила.

Нельзя проявлять лень и сидеть сложа руки

Главное табу дня Фомы — бездействие. Апостол Фома покровительствовал бережливости, хозяйственности и трудолюбию. Считалось, что лень 19 октября равносильна неуважению к святому и притягивает бедность.

Люди старались показать, что они рачительные хозяева: пересчитывали запасы, перебирали зерно, проверяли погреба. Бездельник, замеченный в этот день, мог навлечь на семью нужду и голод.

Запрещено жадничать и отказывать в помощи

Фома неверный также был покровителем торговцев и успешной торговли, но всегда призывал к милосердию. Если в этот день к вам обращались за помощью — материальной или физической — отказать было нельзя.

Особенно важно было поделиться продуктами из своих запасов. Считалось, что чем щедрее человек 19 октября, тем больше ему вернется в следующем году. Жадность же, наоборот, вела к застою в делах и опустению кошелька.

Нельзя выбрасывать или портить еду

Любое пренебрежение урожаем или готовыми продуктами в этот день воспринималось как неуважение к земле и ее дарам. Считалось, что расточительство приведет к тому, что в следующем году земля не даст хорошего урожая.

Все остатки пищи должны были быть отданы скоту или птицам, но ни в коем случае не выбрасывались в мусор.

Нельзя давать в долг или занимать деньги

Хотя Фома покровительствует материальному благополучию, 19 октября было плохим днем для денежных операций. Давая в долг, человек рисковал отдать часть своей финансовой удачи на весь год.

Если же вы брали в долг, то, по приметам, эта сумма могла стать началом череды постоянных финансовых проблем и долговых обязательств.

Не стоит сомневаться в своих возможностях и начинаниях

Фому прозвали неверным за то, что он усомнился в чуде. По этой причине 19 октября нельзя было проявлять уныние, сомневаться в правильности своих решений или бояться трудностей.

Наоборот, верили, что нужно смотреть в будущее с уверенностью. Тот, кто проявлял малодушие и сомнения, рисковал потерять мотивацию и лишиться поддержки высших сил.

Запрещено пить некипяченую воду

В народной медицине считалось, что 19 октября вода из открытых источников становится более опасной для здоровья. Наши предки верили, что в это время "трясовицы" (духи болезней) активно оседают в некипяченой воде, вызывая лихорадку и проблемы с желудком.

Поэтому для питья использовалась только кипяченая или родниковая вода.

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2025, 08:59
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу"

6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы

6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы
Многие повседневные дела мы продолжаем выполнять не по необходимости, а из-за давления общества или страха осуждения. Насколько много действий мы совершаем просто по инерции? Дом должен быть местом отдыха, а не филиалом музея.

Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей

Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей
Советский Союз часто описывают как идеальную утопию, но реальность была куда более суровой: жизнь граждан регулировалась таким количеством строгих и порой абсурдных законов, что попасть в тюрьму можно было буквально за горсть зерна или задержку на работу в пять минут. Поклонники СССР, ностальгируя, вспоминают о равенстве, дружбе и социальной справедливости.

Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность

Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность
Почки – это главные фильтры организма, регулирующие баланс веществ и кислотности. Многие препараты, которые мы привыкли принимать, могут нанести этим органам серьезный ущерб.

Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки

Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки
Святая мученица Харитина Амисийская, чью память чтут в этот день, считается покровительницей ткачих, швей и прях. Именно с этого дня женщины и девушки на Руси традиционно начинали прясть, ткать и шить, готовя одежду и полотна на зиму.

Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день?

Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день?
Способ обработки напрямую влияет на то, сколько пользы ваш организм получит от горсти миндаля или грецких орехов. Орехи — это настоящий концентрат пользы: полезные жиры, белок, витамины и минералы.

Выбор читателей

17/10ПтнДоктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 17/10ПтнОдна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 18/10СбтОпасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 17/10ПтнЮлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 17/10ПтнСписок на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 17/10ПтнПравило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей