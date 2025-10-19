Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Воскресенье 19 октября

Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников
Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников

234

Разбираемся, как сократить скрытые расходы.

Электрическая духовка — незаменимый помощник на кухне, но ее энергопотребление шокирует. Для сравнения, средний холодильник расходует от 300 до 800 Вт в час. А вот электрическая духовка, работая на полную мощность, "вытягивает" из сети от 2000 до 5000 Вт.

Это означает, что всего за один час работы духовка потребляет энергию, эквивалентную работе примерно 65 холодильников одновременно. По подсчетам специалистов, на использование духовки в среднем домохозяйстве ежегодно уходит более 200 кВт·ч, включая не только выпечку, но и разогрев, и приготовление полуфабрикатов, сообщает "Муниципальная новостная лента".

Скрытые расходы: духовка, которая не спит

Самое неприятное, что духовка продолжает потреблять электричество, даже когда вы не готовите. Это называется "утечка энергии" или фантомное потребление, и оно является постоянной статьей расходов:

  1. Часы и дисплей. Светящиеся часы, таймеры и электронный дисплей работают круглосуточно, незаметно "съедая" киловатты.
  2. Прямое подключение. Большинство современных моделей подключены напрямую к электросети и не имеют кнопки полного отключения. Это создает постоянный фон для утечки энергии.

Как заметно уменьшить счет за электричество

Чтобы сэкономить на эксплуатации духовки без ущерба для качества приготовления пищи, достаточно соблюдать несколько простых, но эффективных правил:

1. Планируйте готовку

Главный принцип экономии: используйте один разогрев для нескольких целей. Готовьте несколько блюд за один раз. Например, пока запекается мясо, можно одновременно испечь пирог или приготовить овощи.

2. Задействуйте остаточное тепло

Духовка отлично сохраняет тепло. Выключайте прибор за 5–10 минут до фактического окончания приготовления. Оставшегося тепла вполне хватит, чтобы довести блюдо до готовности.

3. Избегайте лишних открытий

Каждый раз, когда вы открываете дверцу, чтобы проверить готовность блюда, температура внутри духовки резко падает. Прибору приходится тратить дополнительную энергию на повторный разогрев. Пользуйтесь освещением и стеклом, а дверцу открывайте только в крайнем случае.

4. Используйте альтернативную технику

Для приготовления небольших порций или разогрева еды всегда выбирайте более экономичные приборы. Тостер, аэрогриль или мультиварка справляются с мелкими задачами быстрее и потребляют значительно меньше энергии, чем большой духовой шкаф.

5. Выбирайте технику класса А+++

При покупке новой духовки обращайте внимание на класс энергоэффективности. Модели класса А+++, несмотря на более высокую начальную стоимость, быстро окупаются за счет снижения ежемесячного счета за электричество.

Соблюдение этих рекомендаций поможет значительно снизить расходы, которые незаметно генерирует этот "скрытый гигант" на вашей кухне.

19 октября 2025, 12:46
Фото: freepik.com
"НЛ"✓ Надежный источник

