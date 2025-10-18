Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

18 октября

Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки

412

Святая мученица Харитина Амисийская, чью память чтут в этот день, считается покровительницей ткачих, швей и прях.

Именно с этого дня женщины и девушки на Руси традиционно начинали прясть, ткать и шить, готовя одежду и полотна на зиму. Поэтому большинство примет и запретов 18 октября так или иначе связаны с рукоделием, нитками и домашним очагом. Считалось, что соблюдение этих правил поможет в работе, сохранит мир в семье и убережет от бед.

Главные запреты дня Харитины

Надевать новую одежду. Это, пожалуй, самый главный и необычный запрет дня. Считалось, что вещь, надетая впервые на Харитину, быстро износится, порвется, испачкается или принесет своему владельцу неприятности. Особенно строго этот запрет касался незамужних девушек, которые верили, что нарушение этого правила может отпугнуть женихов.

Завязывать любые узлы. Поверье гласит, что завязывание узлов 18 октября может "завязать" удачу, создать препятствия в делах или даже "привязать" к себе болезни. Этот запрет распространялся на все: от шнурков на обуви (старались обходиться без них) до завязывания мешков.

Стричь волосы и ногти. Как и во многие другие дни народного календаря, стрижка волос и ногтей на Харитину считалась плохой приметой. Люди верили, что так можно «укоротить» свою жизнь, здоровье или удачу.

Ссориться, ругаться и сплетничать. Этот запрет был особенно важен для женщин, которые собирались вместе за рукоделием. Считалось, что негативные слова и эмоции могут "запутать" нить судьбы, внести разлад в семью и сделать всю зимнюю работу напрасной.

Лениться и бездельничать. День Харитины был днем начала большой и кропотливой работы. Поэтому лень и праздное времяпрепровождение не приветствовались. Считалось, что тот, кто ленится 18 октября, весь год будет испытывать нужду.

Переезжать или отправляться в дальнюю дорогу. Этот день считался неблагоприятным для смены места жительства или долгих путешествий. Предки верили, что дорога будет трудной, а на новом месте ждет неудача.

Что рекомендовалось делать на Харитину

Начать ткать или прясть. Это был главный обычай дня. Женщины садились за станки и прялки, чтобы соткать первый холст. Считалось, что работа, начатая на Харитину, будет спориться, а изделия получатся качественными и долговечными.

Навести порядок в доме. Уборка и подготовка дома к зиме были важной частью дня.

Провести время с семьей. Спокойный вечер в кругу близких, без ссор и конфликтов, считался лучшим завершением дня.

Народные приметы 18 октября

Если на дубах и березах еще остались листья — жди суровой зимы.

Если птицы летят низко к земле — зима будет ранней и холодной.

Безветренная погода на Харитину — к похолоданию.

Если вороны и галки вьются в небе — жди снега.

Соблюдение этих простых правил, по мнению наших предков, помогало гармонично войти в темный и холодный период года, обеспечив себе и своей семье благополучие и защиту.

18 октября 2025, 08:27
Фото: freepik.com
"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность

Почки – это главные фильтры организма, регулирующие баланс веществ и кислотности. Многие препараты, которые мы привыкли принимать, могут нанести этим органам серьезный ущерб.

Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день?

Способ обработки напрямую влияет на то, сколько пользы ваш организм получит от горсти миндаля или грецких орехов. Орехи — это настоящий концентрат пользы: полезные жиры, белок, витамины и минералы.

Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей

Многие в этот период начинают сомневаться: а так ли важна дружба, когда есть семья, работа и устоявшаяся жизнь? В 20 лет кажется, что чем больше друзей — тем лучше.

Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех"

Речь пошла не о редком или сильнодействующем средстве, а о привычном всем препарате. Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" сделал неожиданное и резкое заявление, назвав самый опасный, по его мнению, препарат в домашних аптечках россиян.

Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом

Мы собрали 10 лучших российских мини-сериалов с высоким рейтингом, которые заставят вас прилипнуть к экрану. От классики Достоевского до панк-сказок и криминальных драм – в этой подборке каждый найдет историю по душе. Эпоха бесконечных "мыльных опер" и однотипных детективов давно прошла.

