Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность

Почки – это главные фильтры организма, регулирующие баланс веществ и кислотности.

Многие препараты, которые мы привыкли принимать, могут нанести этим органам серьезный ущерб. Доктор Александр Мясников в программе "О самом главном" предупредил о высокой нефротоксичности ряда популярных лекарственных средств и рассказал, в каких случаях нужно проявлять особую осторожность.

Доктор Мясников подчеркнул, что способность препарата негативно влиять на почки (нефротоксичность) всегда указывается в инструкции, но пациенты редко уделяют этому должное внимание.

1. Антибиотики: невидимый враг

Первая и самая опасная категория — это антибиотики.

"Есть антибиотики, которые прямо убивают почки. Такие, как гентамицин. Он просто вызывает острую почечную недостаточность, и при сопутствующих уже имеющихся проблемах его давать нельзя", — заявил Мясников.

Хотя в каждом конкретном случае риск оценивает врач, пациент должен быть осведомлен: при наличии уже имеющихся проблем с почками, даже стандартная дозировка может привести к катастрофе. Всегда читайте инструкцию и строго следуйте рекомендациям врача.

2. Противогрибковые средства: выбор между жизнью и почками

Еще один класс препаратов, известный своей нефротоксичностью, — это противогрибковые средства, в частности, Амфотерицин В.

Как объяснил Мясников, в случае тяжелых, угрожающих жизни грибковых инфекций, врачи иногда вынуждены выбирать меньшее из зол. «Иногда бывает, что при тяжелой инфекции “грибы” начинают просто человека “съедать”, и его можно вылечить амфотерицином. Ты его спасаешь, а у него необратимые изменения в почках. И ты уже ничего сделать не можешь», — сообщил доктор, подчеркивая драматичность ситуации.

3. Обезболивающие: Двойной удар

Пожалуй, самая распространенная группа риска — это обезболивающие из числа нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые люди часто пьют при головной или суставной боли (например, ибупрофен или диклофенак).

Мясников напомнил, что НПВП вредят не только желудку и сердцу, но и почкам. Бесконтрольный прием этих средств может спровоцировать интерстициальный нефрит — воспаление почечной ткани.

Кроме того, злоупотребление обезболивающими может привести к парадоксальному эффекту: появлению абузусной медикаментозной головной боли, когда таблетка, призванная снять боль, сама становится ее причиной.

4. Риски для гипертоников

Гипертоникам также следует проявлять осторожность. Мясников предупредил: препараты, предназначенные для быстрого и резкого снижения высокого давления, могут ухудшать работу почек.

Важно помнить, что почки крайне чувствительны к резким перепадам кровотока. Гипертоникам необходимо принимать препараты, которые обеспечивают стабильный контроль давления, а не вызывают его скачкообразное падение.

Главный вывод от врача: прежде чем принимать любое лекарство, особенно курсом, проконсультируйтесь с врачом, изучите инструкцию и помните: комбинация уже имеющихся проблем с почками и нефротоксичных препаратов может быть фатальной.