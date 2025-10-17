Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей

Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей
94

Многие в этот период начинают сомневаться: а так ли важна дружба, когда есть семья, работа и устоявшаяся жизнь?

В 20 лет кажется, что чем больше друзей — тем лучше. Наш мир вращается вокруг шумных компаний, вечеринок и сотен контактов в телефоне. Но с годами количество неизбежно переходит в качество. Социальный круг сужается, и на смену поверхностным знакомствам приходит глубокая потребность в душевной близости.

Выдающийся нейрофизиолог, академик Наталья Бехтерева, посвятившая жизнь изучению тайн человеческого мозга, была убеждена: именно в зрелом возрасте дружба становится не просто важной, а жизненно необходимой.

Друг как личный психотерапевт

С годами жизненных тревог не становится меньше — меняется лишь их характер. Переживания о карьере сменяются заботами о здоровье, взрослых детях и смысле пройденного пути. И именно здесь, по мнению Бехтеревой, настоящая дружба раскрывает свою главную ценность.

"Настоящая дружба — это форма психологической помощи. Возможность разделить тревоги с человеком, который понимает ваш опыт, становится необходимостью", — подчеркивала академик.

Проверенный временем друг — это та самая "безопасная гавань", где можно быть собой, делиться сокровенным и не бояться осуждения. Это поддержка, которую не заменят ни коллеги, ни даже самые близкие родственники, живущие в другом ритме и с другим багажом опыта.

Особый дар — притягивать "своих"

Наталья Бехтерева считала, что после 50 лет у человека появляется своего рода суперспособность — притягивать к себе именно настоящих друзей. К этому возрасту мы уже хорошо знаем себя: свои сильные и слабые стороны, ценности и то, с чем мы никогда не сможем мириться. Жизненный опыт работает как тонкий фильтр, который отсеивает случайных людей и оставляет рядом только тех, кто находится с нами на одной волне.

Такие друзья, по словам Бехтеревой, становятся для нас живым зеркалом. Они помнят нас разными — молодыми, наивными, совершающими ошибки. Они могут дать честную, но бережную обратную связь и помочь не потерять связь с самим собой и своим прошлым.

От развлечения — к ресурсу

Если в юности дружба — это в первую очередь про совместные развлечения, то в зрелости она превращается в нечто большее. Когда дети выросли и создали свои семьи, а карьерная гонка замедлилась, именно глубокие дружеские связи помогают сохранить ощущение принадлежности и эмоционального равновесия.

Дружба перестает быть просто приятным дополнением к жизни. Она становится мощным ресурсом, который поддерживает наше психологическое здоровье, наполняет жизнь смыслом и дарит то самое тихое, настоящее счастье в простых моментах — за чашкой чая, в долгом разговоре или во время неспешной прогулки. Это не просто дружба. Это один из главных источников силы в самом осмысленном периоде жизни.

17 октября 2025, 17:34
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

