Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов

Пятница 17 октября

05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму
Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов

Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов
393

Печень – это наш главный "фильтр", который ежедневно обезвреживает токсины, попадающие в организм. Чтобы поддержать её работоспособность и защитить клетки от повреждений, достаточно регулярно включать в рацион один простой и доступный овощ.

Этот зеленый суперфуд давно завоевал признание диетологов, но его уникальная способность защищать печень обусловлена особым соединением.

Брокколи и сульфорафан: молекулярный щит для печени

Ключевой элемент, который делает брокколи мощным защитником печени, — это сульфорафан.

Сульфорафан является мощным антиоксидантом и относится к изотиоцианатам. Он действует не просто как нейтрализатор свободных радикалов, а как активатор естественных детоксикационных систем организма.

Как сульфорафан защищает печень:

  1. Обезвреживание токсинов. Соединение активно участвует в процессах детоксикации. Оно помогает печени перерабатывать и выводить вредные вещества (от загрязнителей окружающей среды до продуктов метаболизма).
  2. Защита клеток. Сульфорафан защищает гепатоциты (клетки печени) от оксидативного стресса и повреждений, которые вызывают воспаление и могут привести к хроническим заболеваниям.
  3. Снижение воспаления. Регулярное употребление брокколи помогает снизить общий уровень воспаления в организме, что критически важно для здоровья печени, особенно при жировой дистрофии (стеатозе).

Как правильно есть брокколи для максимальной пользы

Регулярное включение брокколи в рацион — это простой и естественный способ улучшить детоксикацию и поддержать здоровье печени. Однако способ приготовления имеет значение, поскольку при длительной термической обработке количество сульфорафана может снижаться.

Советы по употреблению:

  • На пару: готовьте брокколи на пару в течение короткого времени, чтобы сохранить максимум полезных веществ.
  • В салатах: добавляйте сырую или слегка бланшированную брокколи в овощные и белковые салаты.
  • В супах: используйте брокколи для приготовления крем-супов или овощных бульонов.

Включите брокколи в свой ежедневный рацион, и вы обеспечите печени мощную поддержку, позволяя ей эффективно выполнять свою функцию главного очистителя организма.

17 октября 2025, 05:43
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

