Топ новостей недели

Четверг 16 октября

Лента новостей

Четверг 16 октября
Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября

Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября
120

Согласно преданиям, в этот день Леший – дух леса – заканчивал свой сезон и готовился уходить "на зимовку", что делало его особенно непредсказуемым и злым.

Чтобы избежать неприятностей и не навлечь на себя гнев Лешего и других злых сил, наши предки строго соблюдали ряд запретов.

Главные запреты 17 октября

Строго запрещено ходить в лес

Это главный и самый строгий запрет Ерофеева дня. Считалось, что 17 октября Леший безумствует перед тем, как уснуть до весны. Он ломает деревья, раскидывает ветки, гоняет зверей и прощается со своим царством.

Любой, кто осмелится зайти в лес, рискует:

  • Заблудиться и не найти дорогу обратно.
  • Попасть под гнев Лешего, который может подстроить несчастный случай.
  • Навлечь на себя порчу.

Если очень нужно было пойти в лес, брали с собой оберег — веточку можжевельника или крепкую нить, завязанную на запястье.

Нельзя стирать и мыться

Вода в этот день считалась "пустой" и не приносящей пользы. Наши предки старались отложить большую стирку, а также избегали бани. Считалось, что стирка и купание могут "смыть" удачу и благополучие.

Нельзя давать обещания и клясться

Поскольку день считался ненадежным и мистическим, любые слова, данные в Ерофеев день, могли обернуться против человека.

  • Дав ложное обещание или солгав, человек рисковал навлечь на себя болезни.
  • Если же обещание было искренним, его всё равно было сложно выполнить из-за вмешательства злых духов.

Поэтому, если 17 октября возникала необходимость договориться о чем-то важном, переносили решение на другой день.

Избегайте шумных гуляний и ссор

В Ерофеев день принято было вести себя тихо, избегая громких сборищ, пьянства и, тем более, конфликтов. Злые силы, бродящие вокруг, могли питаться энергией ссоры. Любая крупная ссора 17 октября могла затянуться надолго и привести к полному разрыву отношений.

Не рекомендуется покупать домашний скот

Если приобрести в этот день животных (особенно коров или овец), они могут оказаться нежизнеспособными или будут болеть. День считался неудачным для торговли животными.

Что можно и нужно делать 17 октября

Хотя день считался опасным, он был хорош для определенных дел:

  1. Помощь близким. 17 октября было принято помогать старикам и нуждающимся, но делать это тихо, не привлекая внимания.
  2. Занятия дома. День идеально подходил для работ внутри дома: починки инвентаря, вязания, подготовки запасов на зиму.
  3. Пост и молитва. Многие верующие проводили этот день в посте и молитве, чтобы укрепить свою духовную защиту перед зимой.

Приметы дня: если в Ерофеев день выпал первый снег, зима наступит через 40 дней. Если на деревьях осталось много жёлтых листьев, то зима будет долгой и морозной.

17 октября 2025, 00:14
Фото: freepik.com
