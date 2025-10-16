Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Четверг 16 октября

16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются
"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского

"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского
124

Михаил Лабковский, известный психолог, сформулировал шесть строгих, но действенных правил, которые, по его убеждению, способны изменить жизнь и привести к долгожданному счастью.

Эти принципы, описывающие коммуникацию и действие, были созданы для всех, кто "страдает по жизни и света белого не видит". Невротикам они нужны, чтобы сломать старые, неэффективные шаблоны поведения и сформировать новые нейронные связи. Лабковский подчеркивает: правила предназначены для психически здоровых людей и предполагают здоровые желания.

Шесть правил жизни без неврозов

1. Делать только то, что хочется

Это правило охватывает все сферы: от бытового выбора (какое платье надеть) до судьбоносного (какую профессию выбрать). Лабковский живет по этому принципу и говорит: "Я живу в таком раю и мне за это хорошо платят".

Суть в том, чтобы убрать рациональную мотивацию. Решения должны исходить из того, что вам нравится, даже если это кажется странным и непонятным окружающим. Например, начните завтракать не на автомате, а тем, чем вы действительно хотите, — хоть крабами в ресторане в 9 утра.

Психолог предупреждает: за этот выбор придется отвечать. Последствий обычно два — можно лишиться денег и можно лишиться части своего окружения.

2. Не делать того, что делать не хочется

Многие люди терпят то, что им не нравится: нелюбимого мужа ("зато он есть"), ненавистную работу ("зато она есть"). Лабковский настаивает: можно выстроить жизнь так, чтобы ничего не терпеть.

Он предлагает сложное, но важное упражнение: попробуйте не уступить место пожилому человеку в метро, если вам этого искренне не хочется, и понаблюдайте за своими чувствами. Люди часто уступают не из доброты, а потому, что не могут выдержать осуждения, которое на них обрушится. Они боятся, что о них плохо подумают. Вы должны пережить этот дискомфорт, чтобы научиться не прогибаться под мнение окружающих и взрастить высокую самооценку, не зависящую от других.

3. Сразу говорить о том, что не нравится

Как только возникает неприятная ситуация, необходимо сразу о ней сказать. Но важно помнить: говорить об этом можно только один раз.

Нельзя повторять: "я же просила", "мы же договаривались", "ты же обещал". После того как вы обозначили свою позицию, человек должен сделать выбор: либо он меняется, и тогда все хорошо, либо нет. Во втором случае вы должны быть готовы попрощаться. Если расставаться вы не хотите, есть второй выход: принять ситуацию такой, какая она есть, и перестать "беситься" по первоначальному поводу.

4. Не отвечать, когда не спрашивают

Это правило учит не оправдываться там, где нет необходимости. Нужно учиться спокойно молчать наедине с другим человеком и не пытаться заполнить возникающую пустоту.

Лабковский утверждает, что поначалу это очень сложно, но необходимо, чтобы человек научился переносить дискомфорт молчания. Когда тревога отступает, человек становится самодостаточным.

5. Отвечать только на вопрос

Если вы опоздали на работу и вас спрашивают, почему, отвечайте честно: проспал. Не нужно дополнять ответ уточнениями вроде "были гости, поздно легли спать" — вас спрашивали не об этом. Не надо заранее оправдываться.

В крайнем случае, если вопрос кажется неуместным или вы не хотите обсуждать личное, всегда можно сказать: "Я не хочу это обсуждать".

6. Выясняя отношения, говорить только о себе

При выяснении отношений используйте Я-сообщения.

Если вы обвиняете другого человека, спрашивая: "Почему ты так себя ведешь?", вы жалуетесь, и ситуация сразу становится конфликтной. Когда же человек говорит только о себе, он не затрагивает другого, а значит, нет конфликта. Есть конструктивный диалог. Вы констатируете свои чувства, а не навешиваете ярлыки или претензии.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2025, 16:46
Фото: freepik.com
RTVI✓ Надежный источник

