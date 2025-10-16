Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции

Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции
100

Долгие годы считалось, что вред, нанесенный курением мозгу, необратим.

Новое масштабное исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона (UCL), опровергает этот пессимистичный взгляд. Ученые доказали: даже если бросить курить в зрелом или пожилом возрасте, это значительно замедлит снижение когнитивных функций в долгосрочной перспективе, сократив риск развития деменции, сообщил RidLife.

Результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале The Lancet Healthy Longevity, пополняют растущий массив доказательств, указывающих на отказ от курения как на ключевую стратегию профилактики заболеваний мозга.

Двойной эффект замедления: что показало исследование

Лондонские ученые проанализировали данные 9436 человек старше 40 лет (средний возраст участников составлял 58 лет) из двенадцати разных стран. Для чистоты эксперимента когнитивные показатели бывших курильщиков сравнивались с показателями специально подобранной контрольной группы, которая сохранила вредную привычку.

Основные выводы оказались впечатляющими:

  1. Вербальная беглость речи. Скорость снижения вербальной беглости у тех, кто отказался от сигарет, сократилась приблизительно вдвое по сравнению с теми, кто продолжил курить.
  2. Память. Показатели памяти у бросивших курить ухудшались на 20% медленнее.
  3. Долгосрочный эффект. Отказ от курения связан с более медленным ухудшением когнитивных функций в течение многих лет, а не только в краткосрочной перспективе.

Отказ от сигарет как профилактика деменции

Снижение когнитивных функций, таких как ухудшение памяти и замедление речи, является одним из ключевых маркеров старения мозга и предшествует развитию деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Поскольку исследование UCL демонстрирует прямое замедление этого процесса у бывших курильщиков, ученые считают, что их выводы имеют решающее значение для общественного здравоохранения.

Авторы исследования отмечают: "Эти выводы пополняют растущий массив доказательств, указывающих на отказ от курения как потенциальную стратегию профилактики деменции. Никогда не поздно бросить курить, чтобы защитить свой мозг".

Хотя для окончательных клинических рекомендаций требуются дополнительные испытания, результаты убедительно доказывают, что мозг сохраняет высокую пластичность и способность к восстановлению даже после десятилетий воздействия никотина и токсичных веществ. Прекращение курения позволяет мозгу начать восстанавливать ресурсы и замедлить дегенеративные процессы, связанные со старением.

16 октября 2025, 12:50
Фото: freepik.com
RidLife

