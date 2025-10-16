Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция

Важно помнить: усвоение кальция невозможно без двух других ключевых компонентов.

Для здоровья костей кальций незаменим, но просто употреблять его в пищу недостаточно. Как отмечают специалисты, для эффективного усвоения этого микроэлемента организму необходимы два спутника: витамин D и белок. Именно поэтому важно сочетать продукты правильно.

1. Безоговорочный чемпион: пармезан

Среди всех молочных продуктов и сыров абсолютным лидером по содержанию кальция является пармезан.

Содержание кальция: в 100 граммах пармезана содержится колоссальное количество — 1300 мг кальция. Это даже больше, чем суточная норма, необходимая пожилому человеку.

Недостаток: пармезан — очень калорийный продукт, поэтому его следует употреблять с осторожностью, не вводя в ежедневный рацион в больших количествах.

2. Растительный рекордсмен: кунжут

Если вы ищете растительный источник кальция, то равных кунжуту нет.

Содержание кальция: в 100 граммах семян кунжута содержится 780 мг кальция.

Кунжут можно добавлять в салаты, выпечку или использовать для приготовления соусов, чтобы легко увеличить потребление кальция.

3. Борец за усвоение: атлантические сардины

Сардины содержат меньше кальция, чем пармезан или кунжут, но они являются уникальным продуктом, который обеспечивает идеальные условия для усвоения этого микроэлемента.

Содержание кальция: 380 мг на 100 граммов продукта.

Содержание витамина D: В 100 граммах сардин содержится 68% от дневной нормы витамина D.

Витамин D абсолютно необходим для усвоения кальция. Кроме того, сардины укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают выводить из организма лишний холестерин.

Не забывайте про белок

Помимо названных продуктов, необходимо обеспечить достаточный уровень белка, который также участвует в процессе усвоения кальция.

Отличным источником растительного белка, который легко сочетать с другими продуктами, являются бобовые. Их регулярное включение в рацион поможет не только укрепить костную систему, но и обеспечить организм необходимым строительным материалом.