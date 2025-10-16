Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Четверг 16 октября

10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция

Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция
61

Важно помнить: усвоение кальция невозможно без двух других ключевых компонентов.

Для здоровья костей кальций незаменим, но просто употреблять его в пищу недостаточно. Как отмечают специалисты, для эффективного усвоения этого микроэлемента организму необходимы два спутника: витамин D и белок. Именно поэтому важно сочетать продукты правильно.

1. Безоговорочный чемпион: пармезан

Среди всех молочных продуктов и сыров абсолютным лидером по содержанию кальция является пармезан.

Содержание кальция: в 100 граммах пармезана содержится колоссальное количество — 1300 мг кальция. Это даже больше, чем суточная норма, необходимая пожилому человеку.

Недостаток: пармезан — очень калорийный продукт, поэтому его следует употреблять с осторожностью, не вводя в ежедневный рацион в больших количествах.

2. Растительный рекордсмен: кунжут

Если вы ищете растительный источник кальция, то равных кунжуту нет.

Содержание кальция: в 100 граммах семян кунжута содержится 780 мг кальция.

Кунжут можно добавлять в салаты, выпечку или использовать для приготовления соусов, чтобы легко увеличить потребление кальция.

3. Борец за усвоение: атлантические сардины

Сардины содержат меньше кальция, чем пармезан или кунжут, но они являются уникальным продуктом, который обеспечивает идеальные условия для усвоения этого микроэлемента.

Содержание кальция: 380 мг на 100 граммов продукта.

Содержание витамина D: В 100 граммах сардин содержится 68% от дневной нормы витамина D.

Витамин D абсолютно необходим для усвоения кальция. Кроме того, сардины укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают выводить из организма лишний холестерин.

Не забывайте про белок

Помимо названных продуктов, необходимо обеспечить достаточный уровень белка, который также участвует в процессе усвоения кальция.

Отличным источником растительного белка, который легко сочетать с другими продуктами, являются бобовые. Их регулярное включение в рацион поможет не только укрепить костную систему, но и обеспечить организм необходимым строительным материалом.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2025, 10:32
Фото сгенерировано в Шедеврум
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

По теме

Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли

Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли

Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли
Известный врач и телеведущий, жестко и прямолинейно называет поваренную соль "белой смертью". Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что россияне потребляют натрия значительно больше, чем жители других стран, что грозит не только гипертонией, но и повышает риск развития рака.

День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу"

День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу"
Это пограничный день, когда природа окончательно готовится к зиме, а нечистая сила становится особенно активной. Наши предки верили, что именно в этот день злые духи, известные как "лихорадки" или "трясовицы", ищут себе жертву.

Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке

Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке
Большинство из нас уверены: вода не портится. И действительно, сама по себе жидкость в бутылке останется пригодной к употреблению даже спустя годы. Мы привыкли хранить запасы бутилированной воды "на всякий случай", игнорируя даты на этикетках.

"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу

"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу
Несмотря на отъезд и критику в адрес России, Алла Пугачева продолжает получать и приумножать доходы на территории Родины. По данным издания SHOT, ключевым источником финансовых поступлений остается российская пенсия Примадонны, которая с учетом всех надбавок превышает 105 тысяч рублей в месяц.

Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент"

Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент"
Инициатива уже направлена в Минцифры и призвана бороться с дезинформацией, которая заставляет экстренные службы тратить время и ресурсы на несуществующие происшествия. По мере того как нейросети становятся все более совершенными, отличить сгенерированный ролик от реального становится почти невозможно.

Выбор читателей

14/10Втр"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14/10ВтрГеннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 15/10СрдВсю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 15/10Срд"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 14/10ВтрУксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 14/10Втр"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов