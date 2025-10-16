Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Четверг 16 октября

06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья
Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли

Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли
39

Известный врач и телеведущий, жестко и прямолинейно называет поваренную соль "белой смертью".

Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что россияне потребляют натрия значительно больше, чем жители других стран, что грозит не только гипертонией, но и повышает риск развития рака. Врач объяснил, почему солонку нужно не просто убрать со стола, а выбросить, и назвал продукты, которые насыщают наш организм смертельной дозой соли.

Соль десятилетиями была синонимом вкуса, но, как утверждает доктор Мясников, сегодня она является одной из главных угроз для здоровья нации. Мы потребляем ее в катастрофических количествах, часто даже не осознавая этого. При этом Всемирная организация здравоохранения уже давно признала чрезмерное потребление соли канцерогеном, провоцирующим рак желудка.

Почему соль — это "белая смерть"?

Высокое потребление хлорида натрия не только многократно повышает риск развития артериальной гипертензии, но и значительно увеличивает шанс преждевременной смерти даже у людей с нормальным артериальным давлением.

Шокирующая статистика потребления:

  • Норма для здорового человека: максимум 6 граммов поваренной соли в день (это одна чайная ложка).
  • Реальное потребление в России: мы потребляем около 12 граммов поваренной соли в день на душу населения.

Если у вас есть факторы риска (возраст 51+, повышенное давление, диабет, болезни почек или сердца), то норма сокращается до менее 4 граммов соли в день! Это в три раза меньше, чем среднестатистическая привычка.

80% соли мы получаем не из солонки

Ситуация усугубляется тем, что мы не контролируем большую часть потребляемого натрия. По словам доктора Мясникова, 80% соли мы получаем из готовых продуктов питания.

Таким образом, для человека с факторами риска на соль из солонки (то есть ту, которую он досыпает сам) может приходиться не более одного грамма в сутки, что буквально равно соли на кончике ножа.

Самые насыщенные натрием продукты, о которых вы не догадывались:

  1. Хлеб. На 100 граммов хлеба приходится около 1 грамма соли.
  2. Колбасные изделия. Все виды сосисок, сарделек, бекона и мясной кулинарии.
  3. Консервы и супы. Готовые супы и любые консервированные продукты.
  4. Газированные напитки. Натрий добавляют "для смягчения" после удаления кальция.
  5. Пицца и выпечка. Все виды выпечки, включая кондитерские изделия.
  6. Чипсы (это очевидно).
  7. Замороженное мясо, рыба, курица.
  8. Сыры и творог. Многие разновидности содержат запредельное количество натрия.

Пищевая промышленность настолько насыщает продукты натрием, что если просто питаться по вкусу, "солевая нагрузка" на организм будет запредельной, даже если вы никогда не тянетесь к солонке.

Что делать: советы доктора Мясникова

Доктор Мясников признает, что бороться с "махиной пищевой промышленности" тяжело, но что-то для себя сделать может каждый:

  1. Выбросить солонку. "Звучит жестко, не правда ли?" — комментирует врач, но это первый и самый важный шаг.
  2. Упор на овощи и фрукты. Полкилограмма того и другого в день. В них мало натрия, много клетчатки — это сплошная польза для сердца и кишечника.
  3. Избегать фастфуда. Заведения быстрого питания — это гарантированный перегруз солью.
  4. Читать этикетки. Ищите импортные и отечественные продукты, где указано низкое содержание натрия (140–200 мг на единицу объема).
  5. Главное — дети. Не приучайте своих детей к пересоленной пище. Наш вкус уже испорчен, но то, какой вкус сформируется у них, зависит только от вас.

16 октября 2025, 06:14
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

