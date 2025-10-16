Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу"

168

Это пограничный день, когда природа окончательно готовится к зиме, а нечистая сила становится особенно активной.

Наши предки верили, что именно в этот день злые духи, известные как "лихорадки" или "трясовицы", ищут себе жертву. Поэтому 16 октября было принято соблюдать строжайшие запреты, чтобы защитить дом и здоровье от невидимых врагов.

День Дениса Позимнего считался днем особой опасности. Люди верили, что если не соблюдать осторожность, можно впустить в дом болезни и несчастья, которые будут преследовать семью всю зиму. Главная задача 16 октября — укрепить защиту и ни в коем случае не провоцировать злые силы.

1. Категорически нельзя выходить из дома после заката

Это самый важный запрет дня Дениса Позимнего. С наступлением сумерек "лихорадки" — демоны болезней, которые могли вызывать лихорадку и сильный озноб, — выходили на промысел.

Если выйти из дома после того, как сядет солнце, можно было стать легкой добычей для нечисти. По поверьям, злые духи могли "привязаться" к человеку и вернуться вместе с ним в жилище, насылая болезни на всех домочадцев.

2. Запрещено жаловаться и громко ругаться

Любое проявление негатива, будь то громкая ругань или даже тихие жалобы на жизнь, воспринималось как приглашение для темных сил. Наши предки верили, что злые духи, такие как трясовицы, притягиваются к энергии недовольства и обид.

Тот, кто 16 октября сетовал на судьбу или ссорился, рисковал, что его дом станет местом обитания несчастья и болезней.

3. Нельзя давать в долг деньги и вещи

В этот день под строжайшим запретом были любые финансовые операции, связанные с передачей средств или даже продуктов. Считалось, что, одалживая кому-либо деньги, хлеб или соль, вы отдаете свою удачу и благополучие на зиму.

Верили, что вместе с долгом из дома уйдет достаток, и в семье наступит период нужды.

4. Нельзя приступать к важным и новым делам

Поскольку 16 октября считается переходным и нестабильным днем, начинать серьезные проекты, заключать крупные сделки или начинать новое строительство было запрещено.

Любое дело, начатое на Дениса Позимнего, согласно приметам, обречено на неудачу, ссоры и скорое завершение. День следовало посвятить завершению старых задач и подготовке к грядущим холодам.

5. Не игнорируйте первые признаки простуды

Если в этот день человек чувствовал недомогание, озноб или начинал чихать, медлить было нельзя. Считалось, что "трясовица" уже пытается проникнуть в тело.

Чтобы не дать болезни укорениться, необходимо было немедленно принять меры: надеть теплое, выпить горячий травяной отвар и провести защитный ритуал. Иначе недуг мог стать затяжным.

6. Нельзя стричь волосы и ногти

В дни, когда нужно укреплять личную энергетическую защиту, любые манипуляции с телом, которые могли бы ослабить биополе, были под запретом.

Наши предки верили, что стрижка волос или ногтей 16 октября делает человека более уязвимым перед болезнями и сглазом, которые активно распространяются нечистой силой.

7. Не оставляйте входную дверь открытой

В этот день вход в дом должен был быть тщательно защищен. Держать дверь открытой или приглашать в дом малознакомых людей было опасно, так как это могло позволить злым духам или зависти проникнуть внутрь.

Наоборот, по народной традиции, у входа вешали защитные обереги (травы или чеснок) для отпугивания болезней и нечисти.

16 октября 2025, 00:54
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

