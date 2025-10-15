Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Среда 15 октября

18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой
"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу

220

Несмотря на отъезд и критику в адрес России, Алла Пугачева продолжает получать и приумножать доходы на территории Родины.

По данным издания SHOT, ключевым источником финансовых поступлений остается российская пенсия Примадонны, которая с учетом всех надбавок превышает 105 тысяч рублей в месяц. Эти средства артистка немедленно направляет на банковские счета, откуда затем выводит накопленные миллионы за границу.

76-летняя Алла Пугачева, покинувшая страну вместе с семьей, остается одним из самых высокооплачиваемых пенсионеров России. Ее ежемесячное пособие значительно превышает средние показатели благодаря многочисленным заслугам и государственным наградам.

Из чего состоит пенсия Примадонны

Как сообщает SHOT, сумма ежемесячной пенсии Аллы Борисовны составляет более 105 тысяч рублей. Эта сумма складывается из нескольких крупных надбавок, положенных народной артистке и кавалеру орденов:

  • Компенсация за звание Народной артистки: 41 995 рублей.
  • Доплата за орден: 29 000 рублей.
  • Федеральные надбавки: Остальная часть.

В общей сложности, только пенсия приносит Примадонне более 1,2 миллиона рублей в год, не считая процентов от вкладов.

Схема вывода средств

Стало известно, что певица не оставляет получаемые средства в своем распоряжении в России, а использует их для приумножения и последующего вывода капитала.

По информации источника, деньги сначала аккумулируются на банковских вкладах, где ежемесячно капают проценты. Затем накопленные суммы выводятся за границу крупными транзакциями.

В частности, была зафиксирована одна из последних операций по переводу, которая составила 46 миллионов рублей.

Таким образом, даже находясь за пределами страны, Алла Пугачева продолжает извлекать финансовую выгоду из своего статуса и государственных выплат, используя российские банки как транзитный пункт для перевода капитала.

15 октября 2025, 18:10
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент"

Инициатива уже направлена в Минцифры и призвана бороться с дезинформацией, которая заставляет экстренные службы тратить время и ресурсы на несуществующие происшествия. По мере того как нейросети становятся все более совершенными, отличить сгенерированный ролик от реального становится почти невозможно.

Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее?

Споры вокруг искусственного и натурального меха не утихают: одни делают выбор в пользу этики и экологии, другие не готовы жертвовать теплом и долговечностью. Клео.

Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой

Тяжелое ожирение – это не только нагрузка на сердце и суставы, но и серьезная угроза для дыхательной системы. Ученые обнаружили, что избыток жира буквально "ускоряет часы" в легких, заставляя их стареть раньше времени.

Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"

Многие годы мы пили кофе с чувством вины, считая, что он медленно убивает наш главный мотор и провоцирует скачки сахара. Но известный врач Александр Мясников разрушил эти мифы. Доктор Александр Мясников, популярный телеведущий и практикующий врач, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с сенсационным заявлением, которое переворачивает привычные представления о здоровом образе жизни.

Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога

После 40–45 лет кожа неизбежно начинает меняться: теряет влагу, истончается и покрывается морщинами. Кажется, что без дорогих косметологических процедур и инъекций вернуть лицу свежесть невозможно. Перешагнув за сорокалетний рубеж, многие женщины констатируют, что привычный крем уже не справляется с задачей.

