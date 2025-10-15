Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Среда 15 октября

Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой

Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой
9

Тяжелое ожирение – это не только нагрузка на сердце и суставы, но и серьезная угроза для дыхательной системы.

Ученые обнаружили, что избыток жира буквально "ускоряет часы" в легких, заставляя их стареть раньше времени. Это объясняет, почему люди с избыточным весом часто испытывают одышку и тяжесть при вдохе.

Это традиционно объяснялась механическим давлением на диафрагму. Однако немецкие ученые доказали, что проблема гораздо глубже: метаболические нарушения, вызванные избытком жира, меняют внутреннюю структуру легких, делая их жесткими и неэластичными. RidLife разобрались, как именно ожирение "крадет" молодость у нашей дыхательной системы.

Легкие теряют эластичность

Ключевая проблема, обнаруженная исследователями, заключается в изменении внеклеточного матрикса. Этот матрикс — поддерживающий каркас, который придает легким форму, прочность и, что самое главное, эластичность. Именно эластичность позволяет легким эффективно расширяться и сжиматься при дыхании.

У людей с ожирением этот каркас нарушается, ткани легких становятся менее гибкими. Результат — одышка, чувство тяжести и неэффективная работа дыхательной системы, даже без значительной физической нагрузки.

Виновник старения: "жирные" фибробласты

Чтобы понять механизм этого преждевременного старения, ученые использовали сложный мультиомный подход, анализируя одновременно гены, липиды и белки в тканях. Они сравнили легкие мышей с ожирением и без него, а также клетки соединительной ткани человека.

Было установлено, что при избыточном весе страдают фибробласты — клетки, которые производят белки матрикса и отвечают за прочность легочной структуры.

Что происходит с фибробластами при ожирении:

1. Накопление липидов. Фибробласты начинают накапливать жиры.

2. Потеря устойчивости. Накопление липидов лишает клетки их структурной устойчивости.

3. Имитация возраста. Эти клетки начинают вести себя так, будто им уже очень много лет, даже если организм молод.

Нарушение функции фибробластов приводит к дисбалансу веществ, регулирующих обновление легочных белков, что в итоге делает ткани значительно жестче. По сути, ожирение запускает программу ускоренного старения легких.

Метаболизм и возраст дыхания

Авторы исследования отмечают, что изучение легочных тканей было крайне сложным из-за плотности и нерастворимости белков внеклеточного матрикса. Тем не менее, полученные результаты дают уникальный взгляд на то, как напрямую связаны питание, метаболизм и биологический возраст нашей дыхательной системы.

Ранее проблемы с легкими при ожирении рассматривались как побочный эффект нагрузки. Теперь же доказано, что избыток жировой ткани вызывает прямые структурные и клеточные изменения, которые делают легкие биологически старше.

Этот вывод имеет огромное значение для медицины. Понимание механизмов "старения" легких открывает возможности для разработки новых методов лечения дыхательной недостаточности у пациентов с ожирением, нацеленных не только на снижение веса, но и на восстановление эластичности легочного матрикса.

15 октября 2025, 12:53
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

