Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога

Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога
211

После 40–45 лет кожа неизбежно начинает меняться: теряет влагу, истончается и покрывается морщинами. Кажется, что без дорогих косметологических процедур и инъекций вернуть лицу свежесть невозможно.

Перешагнув за сорокалетний рубеж, многие женщины констатируют, что привычный крем уже не справляется с задачей. Кожа требует большего внимания и питания. Но вместо того, чтобы сразу бежать к специалистам за радикальными методами, стоит начать с основ. Секрет молодости кроется в системном подходе и заботе о себе. Вот пять ключевых правил, которые помогут сохранить красоту и упругость кожи, о которых рассказали ИА EAOMedia.

1. Переход на "тяжелую артиллерию" в уходе

Один увлажняющий крем после 40 лет уже не эффективен. Коже требуются дополнительные активные компоненты, которые могут проникать глубже.

Что добавить в ежедневный ритуал:

  • Сыворотки. Включите в уход сыворотку с антивозрастными компонентами, особенно с пептидами. Они стимулируют выработку коллагена и заметно улучшают структуру кожи.
  • Ролик для век. Кожа вокруг глаз — самая тонкая и уязвимая. Регулярное использование ролика для век помогает бороться с отечностью и мелкими морщинками.
  • Не забывайте о шее. Зона шеи и декольте стареет даже быстрее лица. Уход, который вы наносите на лицо, должен обязательно распространяться и на эти области.

2. Природная сила масел

Натуральные растительные масла — это концентрированный источник витаминов, жирных кислот и антиоксидантов, способных наполнить кожу изнутри и обеспечить заметный антивозрастной эффект.

Какие масла выбирать?

Обратите внимание на масла с хорошим составом, такие как аргановое, жожоба, виноградной косточки или шиповника.

Их можно использовать для ухода не только за лицом, но и за телом, а также для питания волос. Главное правило — убедиться в отсутствии аллергии на выбранный продукт. При регулярном использовании кожа становится более напитанной и эластичной.

3. Питание: омега-3 — главный друг молодости

Состояние кожи напрямую зависит от того, что мы едим. Кожа просто обожает полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3.

Как насытить организм:

  • Добавьте в рацион жирную рыбу.
  • Регулярно употребляйте льняное масло.
  • При необходимости используйте специальные пищевые добавки с Омега-3.

Такое питание улучшит не только внешний вид кожи, сделав её более увлажненной, но и положительно скажется на общем самочувствии организма, включая работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

4. Долой "убийцы" красоты

Никакой, даже самый дорогой, уход не сможет компенсировать ущерб, который наносят вредные привычки. Алкоголь, сигареты и избыток сахара — это трио, которое ускоряет старение кожи и делает ее тусклой.

Вредные привычки приводят к обезвоживанию, разрушают коллаген и провоцируют окислительный стресс.

Чем раньше вы уберете эти факторы из своей жизни, тем быстрее кожа начнет восстанавливаться. Вы заметите, что цвет лица станет ровнее, уйдут отеки, а контуры лица станут более четкими. Это действительно работающее правило для сохранения молодости.

5. Движение — залог тонуса изнутри

Физическая активность — это самый доступный и эффективный способ "массажа" организма изнутри. Для поддержания молодости и тонуса кожи не обязательно проводить часы в спортзале. Старайтесь выделять минимум 25 минут ходьбы в день. Даже если вы не стремитесь проходить пресловутые 10 000 шагов, просто двигайтесь чаще. Улучшение кровообращения способствует лучшему насыщению кожи кислородом. В результате она становится более упругой, фигура приходит в тонус, а мысли становятся свежее. Движение — это инвестиция в вашу красоту и долголетие.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2025, 10:51
Фото: freepik.com
EAOMedia✓ Надежный источник

По теме

Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов

Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой

Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой
Тяжелое ожирение – это не только нагрузка на сердце и суставы, но и серьезная угроза для дыхательной системы. Ученые обнаружили, что избыток жира буквально "ускоряет часы" в легких, заставляя их стареть раньше времени.

Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"

Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"
Многие годы мы пили кофе с чувством вины, считая, что он медленно убивает наш главный мотор и провоцирует скачки сахара. Но известный врач Александр Мясников разрушил эти мифы. Доктор Александр Мясников, популярный телеведущий и практикующий врач, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с сенсационным заявлением, которое переворачивает привычные представления о здоровом образе жизни.

Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака

Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
Качество вашей жизни на 80% зависит от первых 60 минут после пробуждения. Все слышали поговорку: "Как день начнешь — так его и проведешь".

"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала

"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
В середине осени, когда природа готовится к зиме, каждый день имеет особое значение. 15 октября – дата, отмеченная строгими запретами и суровыми приметами. Если вы не хотите, чтобы в доме поселились нужда и ссоры, лучше не нарушать эти правила. Наши предки жили в полном согласии с циклами природы и верили, что каждый день недели и месяца несет определенную энергетику.

"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов

"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов
Майкл Джексон ушел из жизни более десяти лет назад, но его имя продолжает оставаться центром самых громких и скандальных разбирательств. Короля поп-музыки снова обвиняют в насильственных действиях в отношении пятерых детей, причем истцом выступает человек, которого сам певец считал другом.

