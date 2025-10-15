Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Среда 15 октября

19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке

Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке
142

Большинство из нас уверены: вода не портится. И действительно, сама по себе жидкость в бутылке останется пригодной к употреблению даже спустя годы.

Мы привыкли хранить запасы бутилированной воды "на всякий случай", игнорируя даты на этикетках. Но ученые предупреждают: употребление воды из просроченной пластиковой тары значительно повышает риск попадания в организм микропластика. Это не просто вопрос неприятного вкуса или запаха, это угроза, связанная с онкологическими заболеваниями и повреждением мозга. RidLife сообщил, почему именно пластик, а не вода, является главной угрозой для нашего здоровья.

Срок годности: обман для потребителя

На самом деле, вода, как неорганическое вещество, не "портится" в привычном смысле. Однако срок годности, который мы видим на упаковке, имеет решающее значение. Эксперты объясняют: эта дата относится исключительно к пластиковой таре, изготовленной из полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Со временем, даже при идеальном хранении, пластик начинает деградировать. Этот процесс многократно ускоряется, если бутылки подвергаются воздействию солнечных лучей или тепла.

Употребление воды из старой бутылки — это не только потенциально неприятный вкус (из-за разрушения частиц ПЭТ), но и прямая угроза.

Микропластик: невидимый убийца внутри нас

Главная опасность просроченной тары заключается в том, что разрушающийся пластик выделяет в жидкость микрочастицы — микропластик.

Последствия для здоровья:

  1. Повышенный риск рака. Микропластик напрямую связан с развитием рака кишечника.
  2. Повреждение мозга. Ученые заявляют о связи микропластика с повреждениями головного мозга.
  3. Нейродегенеративные состояния. Наблюдается взаимосвязь с ростом таких состояний, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и аутизм, а также со снижением количества сперматозоидов у мужчин.

Исследования последних лет показывают пугающие цифры: люди могут неосознанно поглощать десятки тысяч частиц микропластика ежегодно.

Где прячется микропластик?

Если раньше считалось, что микропластик проходит через пищеварительную систему транзитом, то новые данные вызывают серьезную тревогу.

Недавние исследования обнаружили частицы микропластика в:

  • Тканях легких;
  • Плаценте (что говорит о проникновении в плод);
  • Грудном молоке;
  • Крови человека.

Это указывает на то, что частицы проникают глубоко в организм и могут влиять на жизненно важные органы и системы. Кроме того, при попадании в организм микропластик может вызывать дисбактериоз кишечника, а при вдыхании — приводить к респираторным заболеваниям.

Солнце — главный враг

Эксперты особенно предостерегают от употребления воды из бутылок, которые хранились на солнце. Солнечные лучи являются мощным катализатором процесса разложения пластика. Чем дольше бутылка стоит на свету, тем быстрее и активнее в воду выделяются частицы ПЭТ, что напрямую влияет на вкус и, самое главное, на безопасность продукта.

Поэтому, хотя чистая вода может храниться долго, пластиковая бутылка — нет. Чтобы защитить себя от невидимой угрозы, следует строго соблюдать срок годности, указанный производителем, и избегать покупки воды, которая долгое время стояла на витринах под прямыми солнечными лучами.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2025, 19:42
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу

"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу
Несмотря на отъезд и критику в адрес России, Алла Пугачева продолжает получать и приумножать доходы на территории Родины. По данным издания SHOT, ключевым источником финансовых поступлений остается российская пенсия Примадонны, которая с учетом всех надбавок превышает 105 тысяч рублей в месяц.

Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент"

Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент"
Инициатива уже направлена в Минцифры и призвана бороться с дезинформацией, которая заставляет экстренные службы тратить время и ресурсы на несуществующие происшествия. По мере того как нейросети становятся все более совершенными, отличить сгенерированный ролик от реального становится почти невозможно.

Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее?

Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее?
Споры вокруг искусственного и натурального меха не утихают: одни делают выбор в пользу этики и экологии, другие не готовы жертвовать теплом и долговечностью. Клео.

Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой

Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой
Тяжелое ожирение – это не только нагрузка на сердце и суставы, но и серьезная угроза для дыхательной системы. Ученые обнаружили, что избыток жира буквально "ускоряет часы" в легких, заставляя их стареть раньше времени.

Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"

Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"
Многие годы мы пили кофе с чувством вины, считая, что он медленно убивает наш главный мотор и провоцирует скачки сахара. Но известный врач Александр Мясников разрушил эти мифы. Доктор Александр Мясников, популярный телеведущий и практикующий врач, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с сенсационным заявлением, которое переворачивает привычные представления о здоровом образе жизни.

Выбор читателей

14/10Втр"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 14/10Втр"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14/10ВтрГеннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 14/10ВтрЗабудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 14/10ВтрУксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 15/10СрдВсю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"